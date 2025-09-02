گازا سەكتورى كەمىندە 10 جىلعا ا ق ش پروتەكتوراتىنا بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارى پالەستينا انكلاۆىن كەم دەگەندە 10 جىلعا امەريكالىق پروتەكتوراتقا بەرۋدى، سونداي-اق ونىڭ بارلىق تۇرعىنىن ۋاقىتشا قونىستاندىرۋدى كوزدەيدى.
بۇل تۋرالى ا ق ش اكىمشىلىگىندەگى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ The Washington Post حابارلادى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، امەريكا بيلىگى گازا سەكتورىن قايتا قۇرۋ، ەكونوميكالىق دامىتۋ جانە ترانسفورماتسيالاۋ ءۇشىن GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) دەپ اتالاتىن تراست قورىن قۇرۋ جوباسىن ازىرلەدى.
WP مالىمەتىنشە، ول «انكلاۆتى كەم دەگەندە 10 جىلعا امەريكالىق پروتەكتوراتقا بەرۋدى» قاراستىرادى.
امەريكا قۇراما شتاتتارى گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋگە ءوز قاراجاتىن سالماي، كەم دەگەندە 100 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتۋدى جوسپارلايدى، بۇل ينۆەستورلارعا ءتورت ەسە پايدا اكەلۋى كەرەك.
سونىمەن بىرگە، جوسپاردا «كەم دەگەندە گازانىڭ ەكى ميلليوننان استام حالقىن ۋاقىتشا كوشىرۋ» قاراستىرىلعان. مۇلىكتى ودان ءارى قالپىنا كەلتىرۋگە بەرۋگە دايىن جەر يەلەرىنە باسقا جەرلەردەن جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الۋ نەمەسە انكلاۆ اۋماعىندا قۇرىلىسى جوسپارلانعان «اقىلدى قالالاردىڭ» بىرىنەن پاتەرگە ايىرباستاۋ ءۇشىن پايدالانۋعا بولاتىن «سيفرلىق اكتيۆتەر» ۇسىنىلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق جوسپاردا گازا سەكتورىنان كەتۋگە ءماجبۇر تۇرعىندارعا 5 مىڭ دوللار كولەمىندە ءبىر رەتتىك تولەم جانە سۋبسيديا قاراستىرىلعان.