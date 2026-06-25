گازدان ۋلانۋ ازايماي تۇر: تۇركىستان وبلىسىندا 117 ادام زارداپ شەگىپ، 12 سى كوز جۇمدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا گازدان ۋلانۋ دەرەكتەرى ازايماي وتىر. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتىلدى.
QazaqGaz Aimaq ا ق تۇركىستان وندىرىستىك فيليالىنىڭ ديرەكتورى اسقار شيپەكوۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، 2024 -جىلى گازدان ۋلانۋعا قاتىستى 110 وقيعا تىركەلىپ، 245 ادام زارداپ شەككەن. ونىڭ ىشىندە 20 ادام كوز جۇمعان. ال 2025 -جىلى 112 وقيعا تىركەلىپ، 284 ادامعا زيان كەلىپ، 17 ادام قايتىس بولعان.
- 2026 -جىلدىڭ باسىنان 16-ماۋسىمعا دەيىن 65 وقيعا تىركەلدى. سالدارىنان 117 ادام زارداپ شەگىپ، 12 ادام قازا تاپتى. گازدان ۋلانۋ جاعدايلارى كوبىنە سارىاعاش، سايرام، تۇلكىباس، تولەبي جانە قازىعۇرت اۋداندارىندا تىركەلىپ وتىر، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، گاز تۇتىنۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا وتكەن جىلىتۋ ماۋسىمىندا 16 860 تۇرعىن ءۇي تەكسەرىلگەن. ناتيجەسىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 98 دەرەگى انىقتالىپ، زاڭسىز ورناتىلعان گاز پەشتەرىن پايدالانعان 15 تۇتىنۋشى گاز جۇيەسىنەن اجىراتىلعان.
تۇركىستان وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى مەيرامحان كەمەلحانوۆتىڭ سوزىنشە، 2025-2026 -جىلدارداعى جىلىتۋ ماۋسىمىندا وڭىردەگى تۇرعىن ۇيلەردە 96 ءورت وقيعاسى تىركەلگەن. سالدارىنان 8 ادام جاراقاتتانىپ، 18 ادام قازا بولعان. ورتتەن كەلگەن ماتەريالدىق شىعىن كولەمى 139 ميلليون تەڭگەدەن اسقان.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، گازدان ۋلانۋدىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى قاتارىندا مۇرجالاردىڭ توزۋى، ۋاقىتىلى تازارتىلماۋى نەمەسە مۇلدە بولماۋى بار. سونىمەن قاتار ءتۇتىن شىعاتىن مۇرجالاردى دەر كەزىندە تەكسەرمەۋ، گاز-سۋ جىلىتقىشتارىن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ جۋىناتىن بولمەلەرگە ورناتۋ، گاز قۇرىلعىلارىن ءوز بەتىنشە مونتاجداۋ جانە قولدان جاسالعان گاز جابدىقتارىن پايدالانۋ فاكتىلەرى ءجيى كەزدەسەدى.
- كەيبىر تۇرعىندار قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ورناتىلعان گازدى اۆتوماتتى تۇردە اجىراتۋ قۇرىلعىلارىن وزدەرى ءسوندىرىپ تاستايدى. مۇنداي ارەكەتتەر قايعىلى جاعدايلارعا اكەلىپ وتىر، - دەدى مەيرامحان كەمەلحانوۆ.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، وڭىردە الەۋمەتتىك وسال توپتارعا جاتاتىن تۇرعىنداردىڭ ەسەپكە الىنعان 34197 ءۇيى بار. جىلىتۋ ماۋسىمى كەزىندە بۇل ۇيلەر تولىق ارالانىپ، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. سونداي- اق 2025-2026 -جىلعى جىلىتۋ ماۋسىمىندا جالپى سانى 8449 قاۋىپسىزدىك قۇرىلعىسى ورناتىلعان.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ءجانادىل ايتبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە وڭىردەگى 801 ەلدىمەكەننىڭ 606 سى تابيعي گازبەن قامتىلعان. جىل سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى 640 ەلدىمەكەنگە جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا تۇرعىنداردىڭ جاڭادان تارتىلعان گاز جەلىسىنىڭ ساپاسىنا نارازىلىق بىلدىرگەنىن جازعان ەدىك.