    10:24, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    گازا حالقى ۇدەرە كوشۋدە

     گازا قالاسىنىڭ تۇرعىندارى ورتالىققا قاراي جاياۋ كوشىپ جاتىر. دەير-ەل- بالاحقا دەيىنگى جولدىڭ قاشىقتىعى 10-15 شاقىرىمداي. الايدا كوپشىلىگىنىڭ جۇگى بولعاندىقتان، جاياۋ جەتۋ قيىندىق كەلتىرىپ تۇر.

    Халықаралық гуманитарлық ұйымдар Израильдің Газаға шабуылын тоқтатуға шақырды
    Фото: Anadolu

     ارنايى ترانسپورتتىڭ باعاسى شارىقتاپ كەتكەن. 20 مينۋتتىق جولدىڭ قۇنى 1600 ا ق ش دوللارى. بۇل تەڭگەگە شاققاندا 870 مىڭداي. مۇنداي سومانى كوپشىلىكتىڭ قالتاسى كوتەرمەگەن سوڭ، ءبىرازى جۇكتەرىن تاستاپ شىققان. ال ەندى ءبىرى كەرەك-جاراعىن كولىگىنە نەمەسە ۆەلوسيپەدكە تيەپ دىتتەگەن جەرىنە جەتىپ جاتىر. ال يزرايل شابۋىلى كۇننەن-كۇنگە ۇدەپ بارادى. كەيىنگى 3 اپتادا قالادان مىڭداعان پالەستيندىك باس ساۋعالاپ كەتكەن.

    https://24.kz

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
