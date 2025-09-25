10:24, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
گازا حالقى ۇدەرە كوشۋدە
گازا قالاسىنىڭ تۇرعىندارى ورتالىققا قاراي جاياۋ كوشىپ جاتىر. دەير-ەل- بالاحقا دەيىنگى جولدىڭ قاشىقتىعى 10-15 شاقىرىمداي. الايدا كوپشىلىگىنىڭ جۇگى بولعاندىقتان، جاياۋ جەتۋ قيىندىق كەلتىرىپ تۇر.
ارنايى ترانسپورتتىڭ باعاسى شارىقتاپ كەتكەن. 20 مينۋتتىق جولدىڭ قۇنى 1600 ا ق ش دوللارى. بۇل تەڭگەگە شاققاندا 870 مىڭداي. مۇنداي سومانى كوپشىلىكتىڭ قالتاسى كوتەرمەگەن سوڭ، ءبىرازى جۇكتەرىن تاستاپ شىققان. ال ەندى ءبىرى كەرەك-جاراعىن كولىگىنە نەمەسە ۆەلوسيپەدكە تيەپ دىتتەگەن جەرىنە جەتىپ جاتىر. ال يزرايل شابۋىلى كۇننەن-كۇنگە ۇدەپ بارادى. كەيىنگى 3 اپتادا قالادان مىڭداعان پالەستيندىك باس ساۋعالاپ كەتكەن.
https://24.kz