نايزاعاي، نوسەر جانە ەكپىندى جەل: 16 ءوڭىردىڭ تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات – 25-تامىزدا قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
الماتىدا وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى، كەي ۋاقىتتا نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى سەكۋندىنا 18 مەترگە دەيىن جەتەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىمكەنتتە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، كۇندىز ونىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. بۇل جاقتا دا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە ورتالىق اۋدانداردا سەكۋندىنا 15-20 مەتر، كۇندىز ەكپىنى 23-28 مەترگە دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-18 مەترگە جەتەدى. كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋادى. تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر جاۋادى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە وتكىنشى جاڭبىر، ال تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا جاڭبىر، كەي ۋاقىتتا وتكىنشى جاڭبىر كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعىپ، سولتۇستىكتە، وڭتۇستىكتە جانە تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى سەكۋندىنا 18-23 مەترگە جەتەدى. ورتالىقتا، باتىستا جانە وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى، شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىندا كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35-36 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ ورتالىعى مەن سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، جالپى وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، كۇندىز بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە سەكۋندىنا 15-20 مەتر، كۇندىز ەكپىنى 25 مەترگە دەيىن جەتەدى. سولتۇستىك- باتىستا جوعارى ءورت قاۋپى، وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تاۋلى اۋدانداردا سولتۇستىكتەن سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تاۋلى اۋدانداردا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعىپ، شىعىستا جانە تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە، كۇندىز الاكول كولدەرى اۋدانىندا كەي ۋاقىتتا 23-28 مەترگە دەيىن جەتەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعۋى مۇمكىن. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، كۇندىز باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىستا، سولتۇستىكتە جانە شىعىستا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستا جانە شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى، وڭتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك- شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 38-42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعىپ، سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىستا، سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىكتە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، كۇندىز شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى.
تۇركىستان وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، باتىستا، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا ونىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.