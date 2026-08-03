نايزاعاي، شاڭدى داۋىل جانە 42 گرادۋسقا دەيىنگى اپتاپ ىستىق: 17 وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك-سى تامىزدىڭ 3 ى كۇنگى كۇن رايى بولجامىن جاريالادى.
اباي وبلىسىندا تۇندە ءوڭىردىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق اۋدانداردا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك، وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 23 م/س-قا جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ءوڭىردىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، سولتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي بولجانادى. جەل ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز 35- 37 گرادۋس ىستىق بولادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. كۇندىز ءوڭىردىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. باتىستا توتەنشە، وڭتۇستىگى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولجانادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تاۋلى اۋدانداردا دا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى، باتىسى جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا كەشكە قاراي وتكىنشى جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلى بولىكتەرىندە كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، سونداي-اق قونايەۆتا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 40- 42 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە كۇندىز شاڭدى داۋىل سوعادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 18 م/س. اۋا تەمپەراتۋراسى 35-38 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋ قالاسىندا دا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 39 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى.
جامبىل وبلىسىندا كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى 38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، شىعىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا جوعارى ءورت قاۋپى بار. تارازدا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 39 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق اۋدانداردا توتەنشە، وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا كۇندىز 37- 39 گرادۋس ىستىق بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا سولتۇستىك- باتىستان جانە سولتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15- 20 م/س-قا جەتەدى. ءوڭىردىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە، قالعان بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز شىعىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. شىعىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا توتەنشە، باتىسى، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قاراعاندىدا تۇندە جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر كۇتىلەدى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. باتىسى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا جوعارى، وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستانايدا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، داۋىل جانە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا قالاسىندا دا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز شاڭدى داۋىل سوعادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 18 م/س. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى، سولتۇستىك- شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، شىعىسىندا 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 37 گرادۋس بولادى. پاۆلوداردا كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولجانادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە باتىسى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وڭتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 23 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پەتروپاۆلدا كۇندىز جاڭبىر مەن نايزاعاي، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز شاڭدى داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. وڭىردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا جوعارى ءورت قاۋپى بار. شىمكەنتتە جوعارى، تۇركىستان قالاسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س. وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە، قالعان بولىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا جەلدىڭ ەكپىنى 15 م/س- قا دەيىن جەتىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.