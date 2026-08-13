نايزاعاي، بۇرشاق، قاتتى جەل: 13-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى 13-تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
باتىس قازاقستان، اتىراۋ، اقتوبە، شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا، تۇركىستان، جامبىل، الماتى وبلىستارىندا، اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە جەل كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان، اتىراۋ، اقتوبە، اقمولا، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، اباي، قىزىلوردا، تۇركىستان، جامبىل، الماتى وبلىستارىندا جانە جەتىسۋ وبلىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن كۇشەيەدى.
ءورت قاۋپى ءبىرقاتار وڭىرلەردە، ونىڭ ىشىندە تۇركىستان، قىزىلوردا، قاراعاندى، جامبىل، الماتى وبلىستارىندا، جەتىسۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا، سونداي-اق باسقا دا وڭىرلەردە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ايتا كەتەيىك، الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنداعى اۋا رايىن بىرنەشە باريكالىق ءتۇزىلىس قالىپتاستىرادى. الدىمەن سولتۇستىك سيكلون قازاقستاننىڭ باتىسىنان شىعىسىنا قاراي جىلجيدى، ونىڭ اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، جەل كۇشەيەدى.