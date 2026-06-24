نايزاعاي، بۇرشاق جانە كۇشتى جەل: قازاقستاندا كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات – 24-ماۋسىمعا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسى مەن استانا قالاسىندا كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت».
استانادا كەي ۋاقىتتا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسىپ، جەل سوعادى. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەل ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى.
اباي وبلىسىندا كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە جەل كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولۋى مۇمكىن. اۋا تەمپەراتۋراسى 35-37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ءورت قاۋپى جوعارى، كەي اۋماقتاردا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، قاتتى جەل سوعادى. كەي وڭىرلەردە نوسەر جاڭبىر كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن ەكپىندى جەل بولجانادى.
اتىراۋ وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. ءورت قاۋپى جوعارى.
الماتى وبلىسىندا، سونداي-اق الماتى جانە قونايەۆ قالالارىندا قىسقا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. كۇندىز اپتاپ ىستىق 35-37 گرادۋسقا جەتەدى. ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا دا نايزاعاي كۇتىلەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن جەل بولادى.
جامبىل وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە قاتتى جەل بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا تاۋلى اۋدانداردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز اپتاپ ىستىق 35-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. تالدىقورعان قالاسىندا دا قاتتى ىستىق ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى.
قاراعاندى وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە جەل بولجانادى. قاراعاندى قالاسىندا دا جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىندا جەل كۇشەيەدى. وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي جانە شاڭدى داۋىل بولۋى مۇمكىن.
پاۆلودار وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال. اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 36 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، جەل جانە شاڭدى داۋىل تۇرادى. كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى.
تۇركىستان وبلىسىندا، سونداي-اق شىمكەنت جانە تۇركىستان قالالارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەي اۋماقتاردا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن قاتتى جەل كۇتىلەدى.