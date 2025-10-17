اۋىز ۋىلۋدىڭ بەلگىلەرى مەن ەمى
استانا. قازاقپارات - بۇل اۋرۋ دارۋمەندەردىڭ جەتىسپەۋىنەن، تازالىق ساقتاماۋدان، ۋلانۋدان، جۇقپالى سىرقاتتاردان تۋىندايدى.
مەديتسينا تىلىندەگى «ستوماتيت» اۋرۋى - اۋىزدىڭ كىلەگەيلى (شىرىشتى) قابىعىنىڭ قابىنۋى. بۇل اۋرۋ بالالارمەن قاتار ەرەسەكتەردە دە ءجيى بولادى. وسى ورايدا سىزدەرگە اۋىز ۋىلۋ نەدەن پايدا بولاتىنىن جانە ونى ەمدەۋ جولدارى جايلى اقپاراتتى ۇسىنامىز.
ءۇش ءتۇرى بار:
قىزىل يەك ءىسىنىپ قانايدى، سىلەكەي كوپ اعادى، كەيدە اۋىزدان جاعىمسىز ءيىس شىعادى.
شىرىشتى قابىق پەن قىزىل يەكتىڭ ءار جەرى كۇلدىرەيدى. سىرقات ادام قورعانىپ، تاماق ىشە الماي قالادى.
اۋىز ىشىندە شىققان بورتپەلەر ىرىڭدەپ، ءشىري باستايدى. ءسويتىپ ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىرلايدى.
قالاي پايدا بولادى؟
بۇل اۋرۋ دارۋمەندەردىڭ جەتىسپەۋىنەن، تازالىق ساقتاماۋدان، قانت ديابەتىنەن، اس قورىتۋ اعزالارىنىڭ، جۇرەك- قانتامىرلارى اۋرۋىنا، ۋلانۋدان، جۇقپالى سىرقاتتاردان تۋىندايدى. سونداي- اق ءتىس اۋرۋلارىن دەر كەزىندە ەمدەمەۋدەن، ىستىق تاماقتان كۇيىپ قالۋدان دا پايدا بولادى.
قالاي ەمدەۋگە بولادى:
ەڭ الدىمەن دارىگەرگە كوىرنىپ، ەمدەتۋ كەرەك. ديەتا ساقتاۋ قاجەت. قىشقىل، تۇزدى، اشى، تاعامداردى پايدالانباعان ءجون.
العاشقى كەزدە دارۋمەندى شاي ىشكەن جاقسى. شىرعاناق (جەمىسى) - 40 گ؛ قاراقات (جەمىسى) - 40 گ؛ يتمۇرىن (جەمىسى) - 50 گ؛ قارلىعان (جەمىسى) - 50 گ. قوسپانىڭ 10 اس قاسىعىن 1 ل قايناعان سۋعا (تەرموسكا) قوسىپ، 2 ساعات تۇندىرىپ قويادى دا (جەمىستەردى ەزۋ كەرەك)، ءسۇزىپ الادى. تاماققا دەيىن 30 مينۋت بۇرىن ½ ستاقاننان كۇنىنە 3-4 رەت ىشەدى.
سىرقات باستالعان كەزدە اۋىز قۋىسىن اشۋداسپەن سۇيكەسە، اۋرۋ ودان ءارى كۇشەيمەيدى.
جاراعا اينالعان ستوماتيت كەزىندە اقجەلەكتىڭ (حرەن) سولىنە جارتىلاي سۋ قوسىپ، اۋىزدى شايادى.
دەرەككوز: ناۋرىزباي اقباي «شيپالى وسىمدىكتەر تەرمينى» كىتابىنان.