اڭىز ويىنشى پەلەنىڭ تاريحي فۋتبولكاسى 6 ميلليون دوللارعا باعالاندى
استانا. KAZINFORM - فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ قۇندى جادىگەرلەردىڭ ءبىرى - اڭىز ويىنشى پەلە كيگەن جەيدە اۋكسيونعا شىعارىلدى. ساراپشىلار ونىڭ باعاسىن 6 ميلليون ا ق ش دوللارىنان جوعارى دەپ باعالاپ وتىر.
Sotheby’s مالىمەتىنشە، بۇل جەيدە 1958-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا برازيليا قۇراماسى ساپىندا كيىلگەن. سول ماتچتا نەبارى 17 جاستاعى پەلە شۆەتسيا قاقپاسىنا ەكى گول سوعىپ، ءوز ەلىنىڭ 5:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتۋىنە ۇلكەن ۇلەس قوسقان ەدى.
تاريحي جەيدە 10-نومىرمەن بەلگىلەنگەن جانە نيۋ-يوركتەگى مانحەتتەندە ورنالاسقان Sotheby’s جاڭا شتاب-پاتەرىندە كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى. اۋكسيون 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى كەزىندە، 16-شىلدەدە وتپەك.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جادىگەر فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ قىمبات زاتتاردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن. بۇعان دەيىنگى رەكورد 1986-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ديەگو مارادونا كيگەن جەيدەگە تيەسىلى بولعان - ول 9,3 ميلليون دوللارعا ساتىلعان.
ديەگو مارادونا سول تۋرنيردىڭ شيرەك فينالىندا انگلياعا قارسى ماتچتا ەكى گول سوعىپ، سونىڭ ىشىندە ايگىلى «قولمەن سوعىلعان» دوپپەن ەستە قالعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، پەلەنىڭ فينالداعى جەيدەسى كەيىن ونىڭ كوماندالاسى ءارى دوسى ديداعا سىيعا بەرىلگەن. بۇيىم ونداعان جىلدار بويى ونىڭ وتباسىندا ساقتالىپ، كەيىن اۋكسيونعا شىعارىلعان.