پايىزى از نەسيە الىپ بەرەمىن دەپ ەلۋگە جۋىق ادامدى الداپ كەتكەن الاياق ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا مەملەكەتتىك باعدارلاما اياسىندا نەسيە الىپ بەرۋگە كومەكتەسەمىن دەگەن جەلەۋمەن جاسالعان الاياقتىق دەرەگى اشكەرەلەندى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
الدىن الا تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ ازاماتتاردىڭ سەنىمىنە كىرىپ، بانك ارقىلى جەڭىلدەتىلگەن نەسيە راسىمدەپ بەرەمىن دەپ ۋادە بەرىپ، ءتۇرلى سىلتاۋلارمەن اقشالاي قاراجات العانى انىقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، ول قۇجاتتاردى دايىنداۋ، بانك قىزمەتكەرلەرىنە كومەك كورسەتۋ، كەپىلدىك راسىمدەۋ جانە وزگە دە قىزمەتتەردى سىلتاۋ ەتىپ، جابىرلەنۋشىلەردەن ءىرى كولەمدە اقشا جيناعان.
اتالعان قىلمىستىق ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن 7 ميلليون تەڭگەدەن اسادى. قازىرگى تاڭدا بۇل دەرەك بويىنشا 50 گە جۋىق الاياقتىق ەپيزود تىركەلىپ، ولاردىڭ بارلىعى ءبىر ازاماتتىڭ ارەكەتىمەن بايلانىستى ەكەنى انىقتالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىگە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، ونىڭ باسقا دا وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بارى تەكسەرىلىپ جاتىر. تەرگەۋ اياسىندا جابىرلەنۋشىلەردىڭ سانى ارتۋى دا مۇمكىن.
پوليتسيا ازاماتتارعا مەملەكەتتىك جانە قارجىلىق باعدارلامالارعا قاتىسۋ كەزىندە بارىنشا ساق بولۋدى، نەسيە راسىمدەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا تەك رەسمي بانكتەر مەن ۋاكىلەتتى ۇيىمدارعا جۇگىنۋدى ەسكەرتەدى. بەيتانىس تۇلعالارعا نەمەسە دەلدالدارعا اقشا بەرۋ الاياقتىققا اكەپ سوعۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، شىمكەنتتە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە اسا ءىرى مولشەردە جاسالعان الاياقتىق ءۇشىن حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان كۇدىكتى ۇستالدى. ونىڭ تۇرعىندارعا كەلتىرگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىنىنىڭ كولەمى 80 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.