دايىندىققا 210 ميلليون تەڭگە: تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ ۇندەۋىنە جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا مەملەكەت باسشىسىنان قولداۋ كورسەتۋدى سۇرادى.
ول حالىقارالىق تۋرنيرلەرگە دايىندىقتى قارجىلاندىرۋ مەن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىمەن ءوزارا جۇمىس بارىسىندا قيىندىقتارعا تاپ بولعانىن مالىمدەدى.
شاحماتشىنىڭ مالىمدەمەسىنە تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى سەرىك جاراسبايەۆ جاۋاپ بەردى.
ءبيبىسارا اساۋبايەۆا جۋىردا بەدەلدى Norway Chess تۋرنيرىندە جەڭىسكە جەتكەنىن، الايدا جارىسقا دايىندىق شىعىندارىن ءوزىنىڭ جۇلدە قورى مەن وتباسى قاراجاتى ەسەبىنەن جاپقانىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۋرنيرگە كومەكتەسكەن ساراپشىلار مەن سەكۋندانتتاردىڭ ەڭبەكاقىسى ءالى تولىق تولەنبەگەن.
- جىل سايىن قيىندىقتارعا تاپ بولامىن، سپورت مينيسترلىگىمەن جۇمىس ىستەۋ بارعان سايىن كۇردەلەنىپ بارادى. 2023-جىلى الەم چەمپيوناتىندا ەكىنشى التىن مەدال جەڭىپ العاننان كەيىن مينيسترلىك جەلىسى ارقىلى 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە جالاقى الىپ ءجۇردىم. ال 2025-جىلدان باستاپ ول ءۇش ەسەگە قىسقاردى. قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنان جالاقى العان ەمەسپىن، قازىر دە المايمىن، -دەدى شاحماتشى.
2025-جىلدىڭ سوڭىندا اساۋبايەۆا بليتستەن الەم چەمپيونى اتانىپ، ءۇشىنشى رەت التىن مەدال جەڭىپ الدى. بۇل ناتيجە وعان الەم چەمپيونى اتاعىنا ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىنە قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
شاحماتشىنىڭ ايتۋىنشا، وسى جەتىستىكتەن كەيىن دە مينيسترلىك تاراپىنان بەرىلەتىن جالاقى كولەمى وزگەرمەگەن.
- قاڭتار ايىندا باپكەرىممەن بىرگە مينيسترمەن كەزدەسىپ، فەدەراتسيا بولگەن قارجىنىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتتىق. مينيستر سپورت قورى ارقىلى تولىق قولداۋ كورسەتىلەتىنىن ايتتى. كەيىن قورعا ءوتىنىم بەردىك، ءبىراق سۇرالعان قارجىنىڭ تەك ءبىر بولىگى عانا ءبولىندى. سونىڭ سالدارىنان سەكۋندانتتارىم قاشىقتان جۇمىس ىستەدى. مۇنداي دەڭگەيدەگى جارىسقا سەكۋندانتتارىن ەرتىپ بارا الماعان جالعىز شاحماتشى مەن بولدىم. سوعان قاراماستان تۋرنيردە ەكىنشى ورىن الدىم،-دەدى ول.
سونداي-اق ءبيبىسارا اساۋبايەۆا پرەزيدەنت جارلىعىمەن بەرىلگەن II دارەجەلى «بارىس» وردەنىن ءالى كۇنگە دەيىن الماعانىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە سەرىك جاراسبايەۆ 2023-2024-جىلدارى سپورتشىعا سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسى ارقىلى اي سايىن شامامەن 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە جالاقى تولەنگەنىن راستادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلى باسىم سپورت تۇرلەرىن ايقىندايتىن زاڭ كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن شاحمات بۇل تىزىمگە كىرمەي قالعان. سونىڭ سالدارىنان اساۋبايەۆانىڭ كەلىسىمشارت بويىنشا الاتىن تولەمى قىسقارعان.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، ۆەدومستۆو شاحماتشى كومانداسىمەن بىرگە قولداۋ قورى ارقىلى قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ، ءوتىنىم ماقۇلدانعان. ناتيجەسىندە حالىقارالىق جارىستارعا دايىندالۋ ءۇشىن 100 ميلليون تەڭگە بولىنگەن.
- ءبيبىسارا ءوز مالىمدەمەسىندە قوردان قوسىمشا قارجى الۋدى مەڭزەگەن بولۋى مۇمكىن. الايدا قازىرگى تاڭدا قاراجات مۇمكىندىگى شەكتەۋلى. قور كوپتەگەن فەدەراتسيالاردى جانە ءىرى حالىقارالىق سپورتتىق جوبالاردى قارجىلاندىرادى. سوندىقتان قولداۋ كولەمى بولىنگەن 100 ميلليون تەڭگەمەن شەكتەلدى،-دەدى سەرىك جاراسبايەۆ.
ول سوڭعى جىلدارى شاحماتشىعا كورسەتىلگەن قولداۋ كولەمى تۇراقتى تۇردە ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- 2024-جىلى قور 63 ميلليون تەڭگە ءبولدى. 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 79 ميلليون تەڭگەگە جەتتى. ال 2026-جىلى 100 ميلليون تەڭگە قاراستىرىلدى. ءبىر سپورتشىنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە دايىندالۋىنا بۇل قارجى جەتكىلىكتى بولۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن،-دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سەرىك جاراسبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، شاحماتشىعا قوسىمشا قولداۋدى قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسى دا كورسەتىپ وتىر.
- بارلىق قارجىلاندىرۋ كوزدەرىن قوسا ەسەپتەگەندە، بيىل ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ دايىندىعىنا شامامەن 210 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. وتكەن جىلى بۇل سوما 160 ميلليون تەڭگە بولعان،-دەدى ول.
ال II دارەجەلى «بارىس» وردەنىنىڭ تاپسىرىلۋى سپورتشىنىڭ جارىستارعا بايلانىستى تىعىز كەستەسىنە بايلانىستى كەيىنگە شەگەرىلگەن.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن بيبيسارا اساۋبايەۆانىڭ ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىنەن كەيىن الەمدىك رەيتينگتە جوعارىلاعانى تۋرالى جازدىق.