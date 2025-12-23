ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:08, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ايگىلى «ۇيدە جالعىز» فيلمى ۇلگىسىندەگى پريانيك ءۇيى گيننەس رەكوردىن ورناتتى

    استانا. قازاقپارات - Disney+ جانە Hulu ستريمينگتىك سەرۆيسى اتالعان فيلمدەگى ماككالليستەرلەر وتباسىنىڭ ءۇيى ۇلگىسىندە جاسالعان پريانيك ءۇيىن تۇرعىزىپ، گيننەستىڭ الەمدىك رەكوردىن تىركەپ وتىر .

    Үйде жалғыз
    Фото: egemen.kz

    نىسان بيىل 18-19- جەلتوقساندا لوس- اندجەلەس قالاسىنداعى گولليۆۋد بۋلۆارى مەن ۆاين- ستريت قيىلىسىندا اشىلعان. گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ تورەشىسى بريتاني دانن اتالعان جەتىستىكتى 18- جەلتوقساندا رەسمي تۇردە راستاعان.

    پريانيك ءۇيىنىڭ بيىكتىگى 7,8 مەتردى، ەنى 12,8 مەتردى، ۇزىندىعى 17,6 مەتردى قۇرادى. قۇراستىرۋ بارىسىندا 2,6 توننادان استام بيداي ۇنى جانە 4,2 مىڭنان اسا جۇمىرتقا پايدالانىلعان. قۇرىلىم 4,4 مىڭ پريانيك تاقتايشاسىنان جانە شامامەن 800 شاتىر ەلەمەنتىنەن تۇرادى.

    WDWNT جازۋىنشا، جاڭا نىسان 2013 -جىلى تەحاستا Traditions Club كلۋبى ورناتقان الدىڭعى رەكوردتان اسىپ تۇسكەن.

    Egemen.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار