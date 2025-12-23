ايگىلى «ۇيدە جالعىز» فيلمى ۇلگىسىندەگى پريانيك ءۇيى گيننەس رەكوردىن ورناتتى
استانا. قازاقپارات - Disney+ جانە Hulu ستريمينگتىك سەرۆيسى اتالعان فيلمدەگى ماككالليستەرلەر وتباسىنىڭ ءۇيى ۇلگىسىندە جاسالعان پريانيك ءۇيىن تۇرعىزىپ، گيننەستىڭ الەمدىك رەكوردىن تىركەپ وتىر .
نىسان بيىل 18-19- جەلتوقساندا لوس- اندجەلەس قالاسىنداعى گولليۆۋد بۋلۆارى مەن ۆاين- ستريت قيىلىسىندا اشىلعان. گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ تورەشىسى بريتاني دانن اتالعان جەتىستىكتى 18- جەلتوقساندا رەسمي تۇردە راستاعان.
پريانيك ءۇيىنىڭ بيىكتىگى 7,8 مەتردى، ەنى 12,8 مەتردى، ۇزىندىعى 17,6 مەتردى قۇرادى. قۇراستىرۋ بارىسىندا 2,6 توننادان استام بيداي ۇنى جانە 4,2 مىڭنان اسا جۇمىرتقا پايدالانىلعان. قۇرىلىم 4,4 مىڭ پريانيك تاقتايشاسىنان جانە شامامەن 800 شاتىر ەلەمەنتىنەن تۇرادى.
WDWNT جازۋىنشا، جاڭا نىسان 2013 -جىلى تەحاستا Traditions Club كلۋبى ورناتقان الدىڭعى رەكوردتان اسىپ تۇسكەن.
Egemen.kz