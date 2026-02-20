ايىپپۇلداعى 50 پايىز جەڭىلدىك جويىلا ما؟ پارلامەنت دابىل قاقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جول ەرەجەسىن بۇزعان جۇرگىزۋشى ايىپپۇلدى جەتى كۇن ىشىندە تولەسە، 50 پايىز جەڭىلدىك بەرىلەدى. الايدا بۇل نورما جاقىن ارادا وزگەرۋى مۇمكىن.
سەناتور مارات قوجايەۆ جۇيەلى تۇردە قۇقىقبۇزۋشىلىق جاسايتىندارعا مۇنداي «جەڭىلدىك» قالماۋى ءتيىس دەپ وتىر. ونىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە ءبىر رەتتىك قاتەلىكتە ەمەس، جىل بويى قايتا-قايتا ەرەجە بۇزاتىنداردا.
مەن جۇيەلى تۇردە، جىلىنا ون رەتتەن كوپ بىردەي جول ەرەجەسىن بۇزاتىنداردى وسى ارتىقشىلىقتان ايىرۋدى ۇسىندىم. ون رەتتەن كەيىن 11-ءشى، 12-ءشى، 13-ءشى رەتتە تولىق ايىپپۇل تولەۋى كەرەك، - دەدى سەناتور.
باستاما دەپۋتاتتىق ساۋال اياسىندا ۇكىمەتكە جولدانعان. سەناتوردىڭ سوزىنشە، اتقارۋشى بيلىك ۇسىنىستى جالپى قولداعان.
ۇكىمەت بۇنىمەن كەلىستى. پرەمەر-مينيستردەن جاۋاپ الدىم، اكىمشىلىك زاڭنامانى جەتىلدىرۋ بارىسىندا بۇل ماسەلە قارالادى، — دەپ اتاپ ءوتتى قوجايەۆ.
بۇل ماسەلەگە قاتىستى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ دا پىكىرى ءارتۇرلى. دەپۋتات ايتۋار قوشمامبەتوۆ جەڭىلدىكتى تولىق الىپ تاستاۋعا قارسى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى نورما ايىپپۇل تولەۋ ءتارتىبىن رەتتەۋگە اسەر ەتكەن.
بۇل ماسەلەنى ەنگىزۋ بارىسىندا اكىمشىلىك ايىپپۇلداردى تولەمەۋ جاعدايى كوپ بولدى. باستاپقىدا 50 پايىز جەڭىلدىك بولسا دا، ايىپپۇلدى كوبىسى تولەمەي جۇرە بەرەتىن. قازىر ءبىر اپتا ىشىندە جەڭىلدىك بولعاندىقتان حالىق تەزىرەك تولەۋگە ۇمتىلادى. سوندىقتان مۇنى الىپ تاستاۋ دۇرىس ەمەس دەپ ويلايمىن. مۇمكىن مەرزىمىن قىسقارتۋعا نەمەسە باسقا جولمەن قاراۋعا بولادى. ءبىراق تولىق جويۋ - حالىققا بەرىلگەن مۇمكىندىكتى شەكتەۋ، - دەدى ول.
ال ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي ارالباي ۇلى ماسەلەنى تەك ايىپپۇلمەن شەشۋ جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ءۇشىن جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىراتىن جۇيەلى شارالار قاجەت.
بىرىنشىدەن، ورەسكەل جول ەرەجەسىن بۇزعان ازاماتتاردى قايتادان ەمتيحان تاپسىرۋعا مىندەتتەۋ كەرەك. ەكىنشىدەن، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن زاڭسىز بەرۋ فاكتىلەرىن تۇبەگەيلى توقتاتۋ قاجەت. ۇشىنشىدەن، ايىپپۇلدى كوبەيتىپ، كامەرا مەن دروندى تەك جازالاۋ قۇرالىنا اينالدىرۋ دۇرىس ەمەس. ا ق ش پەن ەۋروپا ەلدەرىندەگىدەي درونداردى جول ساپاسىن باقىلاۋعا دا پايدالانۋ كەرەك، - دەدى ماجىلىسمەن.
ازىرگە ناقتى مەرزىم بەلگىلەنبەگەن. وزگەرىستەر اكىمشىلىك زاڭناماعا ەنگىزىلەتىن كەلەسى تۇزەتۋلەر پاكەتىمەن بىرگە تالقىلانۋى مۇمكىن. سوندىقتان 50 پايىز جەڭىلدىك ازىرشە ساقتالادى، ءبىراق جول ەرەجەسىن قايتا-قايتا بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن بۇل مۇمكىندىك جويىلۋى ىقتيمال.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ايىپپۇلدى 7 كۇن ىشىندە تولەگەن جاعدايدا %50 جەڭىلدىك بەرۋ نورماسى 2018-جىلدان باستاپ ەنگىزىلگەن. بۇعان دەيىن قازاقستاندا جاسالعان كولىكتەردىڭ ارزاندايتىندىعى تۋرالى جازعان ەدىك.