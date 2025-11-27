ايىپپۇل، جاردەماقى، زەينەتاقى مولشەرى: 2026 -جىلى تاعى نە وزگەرەدى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرى وزگەرەدى. تاعى قانداي وزگەرىستەر بولادى؟
پارلامەنت 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتى بەكىتتى.
نەگىزگى كورسەتكىشتەر قالاي وزگەرەدى؟
ا ە ك - 4325 تەڭگە (2025-جىلى بۇل - 3932 تەڭگە).
ەڭ تومەنگى جالاقى (ە ت ج) - 85000 تەڭگە (وزگەرىسسىز).
ەڭ تومەنگى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە (2025-جىلى بۇل - 62771 تەڭگە).
مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە (2025-جىلى بۇل - 32360 تەڭگە).
ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى - 50851 تەڭگە (2025-جىلى بۇل - 46228 تەڭگە).
ايتا كەتەيىك، ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مىنا جاعدايلاردا قولدانىلادى: جاردەماقى، زەينەتاقى جانە الەۋمەتتىك تولەم مولشەرىن ەسەپتەۋ؛ سالىق جانە باسقا دا مىندەتتى تولەمدى ەسەپتەۋ؛ ايىپپۇل مەن باسقا سانكسيالاردىڭ مولشەرىن انىقتاۋ. جىل سايىن ا ە ك مولشەرى رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭمەن بەكىتىلەدى.
ايىپپۇل بويىنشا
ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرى وزگەرگەن سوڭ ايىپپۇل كولەمى دە وزگەرەدى. ماسەلەن جىلدامدىقتى ساعاتىنا 10-20 شاقىرىمعا ارتتىرعانى ءۇشىن ايىپپۇل 5 ا ە ك نەمەسە 21625 تەڭگە بولادى. ساعاتىنا 20-40 شاقىرىمنان اسىپ كەتكەنى ءۇشىن 10 ا ە ك، بۇل دەگەنىمىز - 43250 تەڭگە. ساعاتىنا 40 شاقىرىمنان اسقانى ءۇشىن 20 ا ە ك، ياعني 86500 تەڭگە تولەۋگە تۋرا كەلەدى. ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا، 30 ا ە ك، 129750 تەڭگە تولەۋى قاجەت.
