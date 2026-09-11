ايىپپۇل ارقالاپ قالماڭىز - كولىكتە بالا تاسىمالداۋدىڭ ەرەجەلەرى
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا بالانى اۆتوكولىكپەن تاسىمالداۋ كەزىندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ تالاپتارىن ساقتاۋ مىندەتتى. ءتىپتى قىسقا جولدىڭ وزىندە بالانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قويىلاتىن تالاپتاردى بۇزعان جۇرگىزۋشىگە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن.
بۇل رەتتە كولىكتە اۆتوكرەسلونىڭ بولۋىنىڭ ءوزى جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايدى: قۇرىلعى دۇرىس تاڭدالىپ، ءتيىستى تۇردە ورناتىلىپ، پايدالانىلۋى كەرەك.
بالا تاسىمالداعانى ءۇشىن قانشا ايىپپۇل سالىنادى؟
بالالاردى تاسىمالداۋ ەرەجەسىن بۇزعان جۇرگىزۋشىگە 5 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى. 2026-جىلى بۇل 21625 تەڭگەنى قۇرايدى. ەگەر ءدال وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىق اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا، ايىپپۇل مولشەرى 10 ا ە ك- كە، ياعني 43250 تەڭگەگە دەيىن وسەدى.
جاۋاپكەرشىلىك كولىك جۇرگىزۋشىسىنە جۇكتەلەدى. ياعني بالانىڭ اتا-اناسى، تۋىسى نەمەسە تانىسى بولۋى، سونداي-اق كولىكتىڭ تاكسي رەتىندە پايدالانىلۋى تالاپتاردى وزگەرتپەيدى.
اۆتوكرەسلونىڭ بولۋى جەتكىلىكسىز
كەي جۇرگىزۋشىلەر كولىكتە بالالارعا ارنالعان كرەسلو بولسا، ايىپپۇل سالىنبايدى دەپ ويلايدى. الايدا اۆتوكرەسلونىڭ تالاپقا ساي بولۋى عانا ەمەس، ونىڭ دۇرىس قولدانىلۋى دا ماڭىزدى.
قۇرىلعى بالانىڭ بويى مەن سالماعىنا سايكەس تاڭدالۋى، كولىككە مىقتاپ بەكىتىلۋى جانە ءوندىرۋشى نۇسقاۋلىعىنا سايكەس پايدالانىلۋى قاجەت.
بالانىڭ ءوزى كرەسلوعا دۇرىس ورنالاستىرىلىپ، قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىمەن بەكىتىلۋى ءتيىس. بەلدىكتىڭ تىم بوس نەمەسە بۇرالىپ قالۋى، يىق بەلدىكتەرىنىڭ دۇرىس ورنالاسپاۋى جانە بالاعا سايكەس كەلمەيتىن كرەسلونى پايدالانۋ قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەدى.
كرەسلونىڭ بەكىتۋ ءتاسىلى دە ونىڭ مودەلىنە بايلانىستى. كەيبىر قۇرىلعىلار كولىكتىڭ شتاتتىق قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىمەن، ال كەيبىرى ISOFIX جۇيەسى ارقىلى بەكىتىلەدى.
12 جاسقا تولماعان بالالارعا قانداي تالاپ قويىلادى؟
12 جاسقا دەيىنگى بالالاردى تاسىمالداۋعا قاتىستى ارنايى تالاپتار بار. بالا ارنايى بالالارعا ارنالعان ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىسىندا نەمەسە ەرەجەدە كوزدەلگەن، ونى شتاتتىق قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىمەن دۇرىس بەكىتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن باسقا قۇرالمەن تاسىمالدانۋى كەرەك. بالانىڭ كولىكتەگى ورنى دا ماڭىزدى.
ارتقى ورىندىقتا بالا ارنايى ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىسىن نەمەسە شتاتتىق بەلبەۋمەن دۇرىس بەكىتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن باسقا قۇرالدى پايدالانا الادى.
ال الدىڭعى جولاۋشى ورىندىعىندا 12 جاسقا تولماعان بالا مىندەتتى تۇردە ارنايى بالالارعا ارنالعان ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىسىندا بولۋى ءتيىس.
بالانىڭ بويى ۇلكەن بولسا دا، جاس تالابى ساقتالادى
كەي اتا-انا بالاسى بويشاڭ بولسا، 10-11 جاستاعى بالانى جاي عانا قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىمەن تاسىمالداۋعا بولادى دەپ ەسەپتەيدى. الايدا بۇل جاعدايدا نەگىزگى ولشەم - بالانىڭ جاسى.
12 جاسقا دەيىنگى بالالارعا قويىلاتىن تالاپ ولاردىڭ بويىنىڭ ۇزىندىعىنا بايلانىستى جويىلمايدى. ال بويى مەن سالماعى بالانىڭ جاسىنا ساي كەلەتىن اۆتوكرەسلو نەمەسە باسقا ءتيىستى قۇرىلعىنى تاڭداۋدا ەسكەرىلەدى.
12 جاسقا تولعاننان كەيىن بالاعا قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىن پايدالانۋ جونىندەگى جالپى تالاپتار قولدانىلادى.
بالانى قولدا ۇستاپ وتىرۋعا بولا ما؟
بالانى ەرەسەك ادامنىڭ قولىنا الىپ وتىرۋ قاۋىپسىز تاسىمالداۋ بولىپ سانالمايدى. كولىك كەنەت تەجەلگەن نەمەسە جول-كولىك وقيعاسى بولعان جاعدايدا بالانى قولمەن ۇستاپ قالۋ ءىس جۇزىندە مۇمكىن ەمەس.
بۇدان بولەك، سوقتىعىس كەزىندە ەرەسەك ادامنىڭ دەنەسى بالانىڭ وزىنە قوسىمشا جاراقات كەلتىرۋى مۇمكىن.
سونداي-اق ءبىر قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىمەن ەرەسەك ادام مەن بالانى بىرگە بايلاۋعا بولمايدى. شتاتتىق بەلبەۋ ءبىر جولاۋشىنى بەكىتۋگە ارنالعان. سوندىقتان بالاعا جەكە ورىن جانە جاسىنا ساي ۇستاپ تۇرۋ جۇيەسى قاجەت.
نارەستەنى قالاي تاسىمالداعان دۇرىس؟
سابيلەر ءۇشىن اۆتوليۋلكا نەمەسە قوزعالىس باعىتىنا قارسى ورناتىلاتىن ارنايى كرەسلولار قولدانىلادى. مۇنداي ورنالاسۋ كەنەت تەجەلۋ كەزىندە بالانىڭ باسىن، موينىن جانە ومىرتقاسىن قورعاۋعا كومەكتەسەدى.
ەگەر نارەستە كرەسلوسىن الدىڭعى ورىندىققا ورناتۋ جوسپارلانسا، كولىك پەن كرەسلو ءوندىرۋشىسىنىڭ نۇسقاۋلىعىن الدىن الا تەكسەرۋ قاجەت.
اسىرەسە الدىڭعى جولاۋشى ورىندىعىندا فرونتالدى قاۋىپسىزدىك جاستىعى بولسا، كرەسلونى قوزعالىس باعىتىنا قارسى ورناتقان كەزدە قاۋىپسىزدىك جاستىعىن ءوشىرۋ قاجەت. اشىلعان جاستىق نارەستەگە اۋىر جاراقات كەلتىرۋى مۇمكىن.
قانداي قۇرىلعىلاردى پايدالانۋعا بولادى؟
بالالاردى تاسىمالداۋ ءۇشىن اۆتوليۋلكا، بالالارعا ارنالعان اۆتوكرەسلو جانە بۋستەر پايدالانىلۋى مۇمكىن. الايدا ولاردىڭ ءارقايسىسى ءوندىرۋشىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس قولدانىلۋى ءتيىس.
بۋستەر بالانىڭ وتىرۋ بيىكتىگىن كوتەرىپ، شتاتتىق ءۇش نۇكتەلى قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىنىڭ دەنەگە دۇرىس ورنالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىندە بالانى شتاتتىق بەلبەۋمەن دۇرىس بەكىتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن «وزگە دە قۇرالداردى» پايدالانۋعا دا جول بەرىلەدى. ءبىراق مۇنداي قۇرالداردىڭ ناقتى تولىق ءتىزىمى كورسەتىلمەگەن.
سونىمەن قاتار الدىڭعى جولاۋشى ورىندىعىندا مۇنداي قۇرال ارنايى بالالارعا ارنالعان ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىسىنىڭ ورنىن الماستىرمايدى.
تاكسيدە بالا تاسىمالداۋعا بولا ما؟
تاكسي كولىكتەرى ءۇشىن بالالاردى تاسىمالداۋ تالاپتارىنان بولەك ەرەكشە جاعداي قاراستىرىلماعان. سوندىقتان تاكسيگە مىنگەن كەزدە دە بالاعا ءتيىستى قاۋىپسىزدىك جۇيەسى قامتاماسىز ەتىلۋى كەرەك.
كولىككە تاپسىرىس بەرمەس بۇرىن بۇل ماسەلەنى ناقتىلاعان ءجون. قاجەت بولسا، بالالارعا ارنالعان ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىسى بار كولىكتى تاڭداۋعا نەمەسە جەكە اۆتوكرەسلونى پايدالانۋعا بولادى.
ەگەر كولىكتە بىرنەشە بالا بولسا، ولاردىڭ ءارقايسىسىنا جەكە ورىن جانە ءتيىستى بەكىتۋ جۇيەسى قاراستىرىلۋى قاجەت.
ەستە ساقتايتىن نەگىزگى ەرەجەلەر
بالانى قاۋىپسىز تاسىمالداۋ ءۇشىن جۇرگىزۋشى بىرنەشە تالاپتى قاتار ەسكەرۋى كەرەك:
بالانىڭ جاسىن؛
ونىڭ كولىكتەگى ورنىن؛
بويى مەن سالماعىنا سايكەس ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىسىن؛
اۆتوكرەسلونىڭ دۇرىس ورناتىلۋىن؛
بالانىڭ كرەسلوعا دۇرىس بەكىتىلۋىن؛
قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىنىڭ دۇرىس ورنالاسۋىن.
دەمەك اۆتوكولىكتە بالالاردى تاسىمالداۋ كەزىندە باستى تالاپ - تەك ايىپپۇلدان قۇتىلۋ ەمەس، بالانىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ. دۇرىس تاڭدالعان جانە دۇرىس پايدالانىلعان اۆتوكرەسلو جول-كولىك وقيعاسى كەزىندە بالانىڭ اۋىر جاراقات الۋ قاۋپىن ايتارلىقتاي تومەندەتەدى.