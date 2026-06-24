ايىنا 1,5 ميلليون تەڭگە تاباتىن كۋرەرلەر قايدا جۇمىس ىستەيدى؟
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە الماتىدا تەرموسومكە اسىنىپ، ءسابيىن ۇستاعان كۋرەر ايەلدىڭ ۆيدەوسى قىزۋ تالقىلاندى. بۇل وقيعا قوعام نازارىن تەك بالاسىن جۇمىسقا ەرتىپ شىققان اناعا عانا ەمەس، كۋرەر ماماندىعىنىڭ تابىسىنا دا اۋداردى.
سەبەبى جۇمىس ىزدەۋ سايتتارىندا كۋرەرلەردىڭ ايىنا 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تابىس تاباتىنى تۋرالى حابارلاندىرۋلار جيى كەزدەسەدى. الايدا بۇل مالىمەت شىندىققا قانشالىقتى جاقىن؟ وسىعان جان-جاقتى توقتالىپ وتەيىك.
اقشانى ميلليونداپ تابادى دەگەن قايدان شىقتى؟
finprom مالىمەتىنشە، جۇمىس ىزدەۋ پلاتفورمالارىنداعى حابارلاندىرۋلاردا كۋرەرلەرگە ايىنا 1,3-1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تابىس تابۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى. مۇنداي جالاقى كوبىنە الماتى، استانا سياقتى ءىرى قالالارداعى ازىق-تۇلىك، ءدارى-دارمەك جانە دايىن تاعام جەتكىزەتىن سەرۆيستەردە كورسەتىلگەن.
مىسالى:
جۇك كولىگىمەن جەتكىزۋ قىزمەتىن اتقاراتىن كۋرەرلەرگە - 1,3-1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن؛
موتوتسيكل نەمەسە ەلەكترۆەلوسيپەدپەن جۇمىس ىستەيتىن كۋرەرلەرگە - 650 مىڭنان 1,1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن؛
استانا مەن قاراعاندىدا - 750 مىڭنان 1,3 ميلليون تەڭگەگە دەيىن؛
شىمكەنتتە - 1,2 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تابىس ۋادە ەتىلەدى.
ءبىراق بۇل ساندار ماكسيمالدى جۇكتەمەمەن، ۇزاق جۇمىس اۋىسىمدارىمەن جانە تاپسىرىس سانى وتە كوپ بولعان جاعدايدا عانا كورسەتىلەدى.
كۋرەردىڭ شىعىنى دا از ەمەس
جارنامالارداعى سوما تازا تابىس ەمەس. كۋرەرلەردىڭ باسىم بولىگى جەكە كاسىپكەر رەتىندە جۇمىس ىستەيدى. سوندىقتان ولار سالىق تولەيدى، مىندەتتى الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جاسايدى، كولىك نەمەسە ۆەلوسيپەدتى جوندەۋ شىعىندارىن كوتەرەدى جانە جانارماي مەن تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋگە اقشا جۇمسايدى. سول سەبەپتى قاعاز جۇزىندەگى تابىس پەن قولعا الاتىن ناقتى اقشا اراسىندا ايىرماشىلىق بار.
قازاقستاندىق ب ا ق- تا جاريالانعان مالىمەتتەرگە سايكەس، الماتى مەن استاناداعى كۋرەرلەردىڭ ورتاشا ايلىق تابىسى - شامامەن 300 مىڭ تەڭگە.
ەڭ بەلسەندى ءارى تاپسىرىسى كوپ كۋرەرلەر 450-500 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تابىس تابا الادى. ال كەيبىر اگرەگاتورلاردا كۇنىنە 50 مىڭ تەڭگە شىعۋى مۇمكىن.
ەگەر كۋرەر ايىنا 20 كۇن بويى وسىنداي جوعارى قارقىنمەن جۇمىس ىستەسە، ونىڭ تابىسى شامامەن 1 ميلليون تەڭگەگە جەتۋى مۇمكىن. ءبىراق ودان سالىقتار مەن باسقا شىعىندار شەگەرىلەدى.
اشىق دەرەككوزدەردە نەمەسە الەۋمەتتىك جەلىلەردە ايىنا 1,5 ميلليون تەڭگە تاباتىن كۋرەرلەر تۋرالى ناقتى مىسالدار كەزدەسپەيدى.
رەسمي ستاتيستيكا نە دەيدى؟
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا پوشتا جانە كۋرەرلىك قىزمەت سالاسىنداعى ورتاشا ايلىق جالاقى:
قازاقستان بويىنشا - 291,9 مىڭ تەڭگە، الماتىدا - 424,7 مىڭ تەڭگە، ال استانادا - 474,8 مىڭ تەڭگە بولعان. كەيبىر وڭىرلەردە بۇل كورسەتكىش 200 مىڭ تەڭگە شاماسىندا عانا.
بۇل دەرەكتەر كۋرەرلەردىڭ ناقتى تابىسى جۇمىس ىزدەۋ سايتتارىنداعى جارنامالاردا كورسەتىلەتىن ەڭ جوعارى سومالاردان ەداۋىر تومەن ەكەنىن كورسەتەدى.
سوڭعى 5 جىلدا قازاقستانداعى جەتكىزۋ قىزمەتتەرى نارىعى ايتارلىقتاي ءوستى.
2020-جىلى پوشتا جانە كۋرەرلىك قىزمەتتەردىڭ كولەمى 41,8 ميلليارد تەڭگە بولسا، 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 86,3 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن.
سونىمەن قاتار سالادا كادر تاپشىلىعى بايقالادى. 2025-جىلى پوشتا جانە كۋرەرلىك قىزمەتتەردەگى كادر اۋىسۋ دەڭگەيى ەل ەكونوميكاسىنداعى ورتاشا كورسەتكىشتەن جوعارى بولعان. بۇل جۇمىستىڭ اۋىرلىعىمەن جانە قىزمەتكەرلەردىڭ جيى اۋىسۋىمەن بايلانىستى.
كۋرەر بولۋدىڭ كەمشىلىكتەرى
كۋرەرلىك قىزمەت جوعارى تابىس تابۋعا مۇمكىندىك بەرەتىندەي كورىنگەنىمەن، ونىڭ وزىندىك قيىندىقتارى دا بار. ماسەلەن فيزيكالىق توزىمدىلىكتى تالاپ ەتەدى، اۋا رايىنا تاۋەلدى، تۇراقتى سترەسس پەن ۋاقىت قىسىمىمەن بايلانىستى جانە قىزمەت بويىنشا ءوسۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى.
سوندىقتان كوپتەگەن ادام ءۇشىن بۇل تۇراقتى مانساپ ەمەس، ۋاقىتشا تابىس كوزى بولىپ قالا بەرەدى.
قازاقستاندا كۋرەرلەردىڭ ايىنا 1,5 ميلليون تەڭگە تابۋى تەوريالىق تۇرعىدان مۇمكىن بولعانىمەن، بۇل وتە سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي. مۇنداي تابىسقا جەتۋ ءۇشىن ۇزاق جۇمىس ۋاقىتى، جوعارى جۇكتەمە جانە تاپسىرىسى كوپ ءىرى قالادا جۇمىس ىستەۋ قاجەت.
ال رەسمي ستاتيستيكا مەن ناقتى تاجىريبە كورسەتكەندەي، كۋرەرلەردىڭ ورتاشا تابىسى كوبىنە 300-500 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا قالىپتاسادى. سوندىقتان ميلليون جارىم تەڭگە تۋرالى جارنامالاردى كەپىلدى جالاقى ەمەس، ەڭ جوعارى ىقتيمال تابىس رەتىندە قابىلداعان ءجون.