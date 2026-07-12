ايدوس قادىل ۇلى اتتى قانداسىمىز ازيا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى ساپىندا كۇرەسەدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
استانا. KAZINFORM - Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستان مەن قازاقستان ترانسشەكارالىق اۋانىڭ لاستانۋىنا قارسى بىرلەسىپ كۇرەسەدى - ءوزا
قازاقستان مەن وزبەكستان ترانسشەكارالىق اۋا لاستانۋىن ازايتۋ جانە اتموسفەرالىق اۋانىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ باعىتىندا بىرلەسكەن شارالاردى جۇزەگە اسىرادى. بۇل ماسەلە تاشكەنتتەگى Green University - ورتالىق ازيا قورشاعان ورتا جانە كليماتتىڭ وزگەرۋىن زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە وتكەن كەزدەسۋدە تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، جيىنعا ەكى ەلدىڭ ەكولوگيا، گيدرومەتەورولوگيا جانە عىلىمي ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ، اۋا ساپاسىن باقىلاۋ، مونيتورينگ جۇيەلەرىن جەتىلدىرۋ جانە PM10, PM2.5 ۇساق بولشەكتەرىنىڭ تارالۋىن زەرتتەۋ ماسەلەلەرى بويىنشا تاجىريبە الماستى. كەزدەسۋ بارىسىندا ترانسشەكارالىق لاستانۋدى ازايتۋ ءۇشىن بىرلەسكەن جۇمىس توبىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
قازاقستان دەلەگاتسياسى وزبەكستاننىڭ «تازا اۋا» جوباسى اياسىنداعى باستامالارىمەن تانىستى. تاراپتار ەكولوگيالىق اقپارات الماسۋدى كۇشەيتىپ، عىلىمي زەرتتەۋلەردى ۇيلەستىرۋ ارقىلى ورتالىق ازياداعى ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا كەلىستى.
الماتى ورتالىق ازيانىڭ ىسكەرلىك جانە تۋريستىك جەتەكشى ورتالىعىنا اينالادى - Eurasia Today
الماتى ورتالىق ازياداعى جەتەكشى ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ورتالىق رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋدى كوزدەپ وتىر. قالادا تۋريزم ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، حالىقارالىق ءىس-شارالار وتكىزۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋ جانە زاماناۋي تۋريستىك ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ باعىتىندا ءبىرقاتار جوبا جۇزەگە اسىرىلۋ ۇستىندە.
بۇل تۋرالى بىشكەكتە شىعاتىن «Eurasia Today» اقپارات اگەنتتگى الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى عاليا توقسەيىتوۆانىڭ ايتۋىنشا، قالادا MICE- تۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. وسى ماقساتتا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جاڭا كورمە كەشەنىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بولجام بويىنشا، نىسان العاشقى جىلى 50 مىڭ تۋريست تارتسا، بەس جىلدان كەيىن بۇل كورسەتكىش جىلىنا 200 مىڭ ادامعا جەتۋى مۇمكىن.
سونداي-اق، جوبا ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانىپ، ونىڭ اسەرى 75 ميلليون اقش دوللارىنان اسۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار قالا ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ، اۋەجايدى دامىتۋ جانە تۋريستىك نىساندار سانىن ارتتىرۋ الماتىنىڭ حالىقارالىق تارتىمدىلىعىن كۇشەيتىپ، ىسكەرلىك ساپارلار مەن ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
قازاقستاننىڭ ەتنوگرافيالىق مادەني كورمەسى شاڭحايدا اشىلدى - حالىق گازەتى
قىتايدىڭ شانحاي قالاسىندا قازاقستاننىڭ ەتنوگرافيالىق مادەني كورمەسى اشىلدى. شارانى شاڭحاي قالالىق تاريح مۋزەيى مەن قازاقستاننىڭ الماتى مۋزەيلەر قاۋىمداستىعى بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ حالىق گازەتى باسىلىمى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، الەمدەگى ەڭ ءىرى قۇرلىق مەملەكەتى رەتىندە قازاقستان - ەجەلگى جىبەك جولىنداعى ماڭىزدى توراپ. كورمەدە قازاقستاننىڭ ەجەلگى تاريحى مەن ەتنوگرافياسىن تانىستىراتىن 100 دەن استام ەكسپونات قويىلعان. ەكسپوزيتسيا قولا داۋىرىنەن بۇگىنگە دەيىنگى مادەني دامۋدى قامتىپ، كوشپەلى وركەنيەتتىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگى، قولونەرى مەن رۋحاني مۇراسىن تانىستىرادى. كورمە 30-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، شاڭحاي مەن الماتى 2025 -جىلى باۋىرلاس قالالار مارتەبەسىن العان. كورمە ەكى قالا اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق وسى اپتادا حالىق گازەتىندە «استانادا «سالەم، قىتاي!» تۋريزمدى ناسيحاتتاۋ ءىس- شاراسى ءوتتى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، استانادا «سالەم، قىتاي!» تۋريزمدى ناسيحاتتاۋ ءىس-شاراسى ءوتتى. جيىنعا قازاقستانداعى قىتاي ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشى- ءمينيسترى چەن كەفان، «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى تۋريزم دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ءداميليا قۇنانوۆا، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ تۋريستىك كومپانيالارى، اۋە تاسىمالداۋشىلارى مەن ب ا ق وكىلدەرىن قوسا العاندا 70-كە جۋىق ادام قاتىستى.
ءىس-شارا بارىسىندا قىتايدىڭ تۋريستىك باعىتتارى مەن ىشكى تۋريزم ونىمدەرى تانىستىرىلىپ، اۋە كومپانيالارى ۇشۋ باعىتتارى مەن تۋريستىك مارشرۋتتارىن ۇسىندى. سونىمەن قاتار تۋريزم سالاسىنداعى كاسىپكەرلەر اراسىندا B2B كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلدى.
جيىن اياسىندا گانسۋ ولكەسىنىڭ جيايۋگۋان قالاسىنىڭ تۋريزم قاۋىمداستىعى مەن قازاقستاننىڭ ەۋرازيالىق تۋريزم قاۋىمداستىعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. سونداي-اق «ادەمى قىتاي» اتتى تۋريستىك فوتوكورمە ۇيىمداستىرىلدى.
«مۇحاممەد» انگليا مەن ۋەلستە ءۇشىنشى جىل قاتارىنان ەڭ تانىمال ۇل ەسىمى بولدى - ParsToday
ۇلىبريتانيانىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا باسقارماسى (ONS) جاريالاعان 2025 -جىلعى مالىمەتكە سايكەس، «مۇحاممەد» انگليا مەن ۋەلستە جاڭا تۋعان ۇل بالالارعا قويىلعان ەڭ تانىمال ەسىم اتاندى. وسىلايشا بۇل ەسىم ءۇشىنشى جىل قاتارىنان كوش باستاپ وتىر، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
رەسمي ستاتيستيكاعا سايكەس، 2025 -جىلى انگليا مەن ۋەلستە دۇنيەگە كەلگەن 5957 ۇل بالاعا مۇحاممەد ەسىمى بەرىلگەن. بۇل كورسەتكىش بويىنشا Noah (نۇح) ەسىمى ەكىنشى، Leo ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى. قىز بالالار اراسىندا Olivia ونىنشى جىل قاتارىنان ەڭ تانىمال ەسىم اتانسا، Lily ەكىنشى، Amelia ءۇشىنشى ورىنعا جايعاستى.
Parstoday اقپارات اگەنتتىگىنىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كەڭ تارالعان ەسىمدەر رەيتينگىندە وزگەرىستەر بىردەن بولمايدى جانە بەلگىلى ءبىر ەسىم تانىمالدىققا يە بولعان سوڭ، ۇزاق ۋاقىت بويى كوشباسشىلىق ورنىن ساقتاپ قالۋعا بەيىم.
تۇركيا حالقىنىڭ سانى بويىنشا الەمدە 18- ەل بولدى - TRT
تۇركيا حالقىنىڭ سانى بويىنشا الەمدە 18-ورىنعا تۇراقتادى. تۇركيا ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ «دۇنيەجۇزىلىك حالىق كۇنى - 2026» بيۋللەتەنىنە سايكەس، ەل حالقى 86 ميلليون 92 مىڭ 168 ادامدى قۇراپ، الەم حالقىنىڭ شامامەن 1 پايىزىن قۇرايدى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
«TRT»-نىڭ دەرەگىنشە، ب ۇ ۇ-نىڭ بولجامىنا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ ورتاسىندا الەم حالقىنىڭ سانى 8,23 ميلليارد ادامعا جەتكەن. حالقى ەڭ كوپ ەلدەر قاتارىندا ءۇندىستان، قىتاي جانە ا ق ش كوش باستاپ تۇر. بۇل ءۇش مەملەكەت الەم حالقىنىڭ 39,2 پايىزىن قۇرايدى.
2025 -جىلعى دەرەك بويىنشا، الەمدە بالالاردىڭ ۇلەسى 29,3 پايىز بولسا، تۇركيادا بۇل كورسەتكىش 24,8 پايىزدى قۇرادى. ال 15- 24 جاس ارالىعىنداعى جاستاردىڭ ۇلەسى الەمدە 15,6 پايىز، تۇركيادا 14,8 پايىز بولىپ تىركەلدى. ەكى كورسەتكىش تە الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن تومەن بولعانىمەن، ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنىڭ بارلىعىنان جوعارى.
الەمدە 65 جاستان اسقان تۇرعىنداردىڭ ۇلەسى ورتا ەسەپپەن 10,4 پايىزدى قۇراسا، تۇركيادا بۇل كورسەتكىش 11,1 پايىزعا جەتتى. وسىلايشا، تۇركياداعى قارتتار ۇلەسى الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى بولعانىمەن، ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە قاراعاندا تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر.
سونداي-اق وسى اپتادا «تۇركيادا جازعى دەمالىسقا ارنالعان بەس تاماشا مەكەن» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ەۋروپادا رەكوردتىق اپتاپ ىستىق ساقتالىپ جاتقان تۇستا تۇركيا ساياحاتشىلارعا جازعى دەمالىستى سالقىن كليماتتا وتكىزۋگە بولاتىن بىرنەشە باعىتتى ۇسىنادى. ەلدىڭ تاۋلى وڭىرلەرى، ورمان القاپتارى مەن قاراتەڭىز جاعالاۋى وڭتۇستىكتەگى تانىمال كۋرورتتارعا بالاما رەتىندە ۇسىنىلعان.
تىزىمگە ارتۆيندەگى شاۆشات، چاناككالەدەگى بوزدجاادا ارالى جانە بارتىنداعى اماسرا قالاسى ەندى. بۇل باعىتتار تابيعي كورىنىستەرىمەن، تاريحي-مادەني مۇراسىمەن، جاعاجايلارىمەن جانە قوڭىرجاي كليماتىمەن ەرەكشەلەنەدى. تۋريستەر مۇندا ۇلتتىق ساياباقتاردى ارالاپ، جاياۋ سەرۋەندەۋگە، جاعاجايدا دەمالۋعا جانە تاريحي ورىنداردى تاماشالاۋعا مۇمكىندىك الادى.
سونداي-اق ريزەدەگى چاملىحەمشين مەن بولۋداعى ابانت كولى تابيعي ساياباعى دا جازعى دەمالىسقا قولايلى ورىندار قاتارىندا اتالدى. بۇل وڭىرلەر تاۋلى تابيعاتىمەن، قالىڭ ورماندارىمەن جانە اشىق اسپان استىنداعى بەلسەندى دەمالىس تۇرلەرىمەن تانىمال.
شينجاڭدىق ايدوس قادىل ۇلى ازيا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى ساپىندا كۇرەسەدى - CNR
2026 -جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن قىتاي قۇراماسىنىڭ كۇرەس تۇرلەرى بويىنشا سپورتشىلار ءتىزىمى جاريالاندى. تىزىمگە سايكەس، شينجاڭنان شىققان 24 جاستاعى ايدوس قادىل ۇلى ەركىن كۇرەستەن 86 كەلى سالماق دارەجەسىندە ەل نامىسىن قورعايدى، دەپ حابارلايدى ورتالىق حالىق راديوسى اقپاراتتىق پورتالى.
اتالعان باسىلىمنىڭ كەلىتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، بۇعان دەيىن شينجاڭدىق تاەكۆوندوشى ما جيڭيۋە دە 2026 -جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىسۋ قۇقىعىنا يە بولعان بولاتىن. ول قىتاي قۇراماسى ساپىندا جارىسقا قاتىسادى.
وسىلايشا، شينجاڭنان شىققان ەكى سپورتشىنىڭ ءبىرى - ايدوس قادىل ۇلى اتتى قانداسىمىز 2026 -جىلعى ازيا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى اتىنان سىنعا تۇسەدى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى