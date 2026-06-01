KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەندياعا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعا ارنالعان مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەنديالاردى تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.

    Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендия мөлшерін арттыру ұсынылды
    Фото: Kazinform / Freepik

    مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك ستيپەنديالار وتاندىق مادەنيەتتىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان مادەنيەت پەن ونەر قايراتكەرلەرىنە بەرىلەدى.

    - مەملەكەتتىك قولداۋ ونەر يەلەرىنىڭ كاسىبي شەبەرلىگىن ارتتىرۋعا، مادەنيەت پەن ونەر سالاسىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرۋگە، سونداي-اق جاڭا شىعارماشىلىق يدەيالار مەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    بايقاۋعا مادەنيەت جانە ونەر سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ماماندار قاتىسا الادى.

    قۇجاتتاردى قابىلداۋ 2026 -جىلعى 1-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.

    - مەملەكەتتىك ستيپەنديا مادەنيەت پەن ونەر قايراتكەرلەرىنىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن قولداۋعا جانە ولاردىڭ كاسىبي قىزمەتىن ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان،-دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.

    كونكۋرسقا قاتىسۋ ءتارتىبى، قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى جانە وزگە دە تالاپتار تۋرالى تولىق اقپارات مينيسترلىكتىڭ رەسمي رەسۋرستارىندا جاريالانعان.

    مادەنيەت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور