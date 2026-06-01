مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەندياعا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعا ارنالعان مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەنديالاردى تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك ستيپەنديالار وتاندىق مادەنيەتتىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان مادەنيەت پەن ونەر قايراتكەرلەرىنە بەرىلەدى.
- مەملەكەتتىك قولداۋ ونەر يەلەرىنىڭ كاسىبي شەبەرلىگىن ارتتىرۋعا، مادەنيەت پەن ونەر سالاسىنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرۋگە، سونداي-اق جاڭا شىعارماشىلىق يدەيالار مەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
بايقاۋعا مادەنيەت جانە ونەر سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ماماندار قاتىسا الادى.
قۇجاتتاردى قابىلداۋ 2026 -جىلعى 1-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
- مەملەكەتتىك ستيپەنديا مادەنيەت پەن ونەر قايراتكەرلەرىنىڭ شىعارماشىلىق الەۋەتىن قولداۋعا جانە ولاردىڭ كاسىبي قىزمەتىن ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان،-دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءتارتىبى، قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى جانە وزگە دە تالاپتار تۋرالى تولىق اقپارات مينيسترلىكتىڭ رەسمي رەسۋرستارىندا جاريالانعان.