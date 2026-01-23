اۋىستىراتىن بولسا، مي اۋىستىرعان دۇرىسىراق: نۇرلان يمام جىنىسىن اۋىستىراتىن ەركەكتەر تۋرالى
استانا. قازاقپارات - تانىمال ءدىنتانۋشى نۇرلان بايجىگىت ۇلى «ALQA» راديوسىنىڭ ەفيرىندە تىڭدارماننىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرىپ، جىنىسىن اۋىستىراتىن ەركەكتەرگە اقىلىن ايتتى، دەپ حابارلايدى MadeniPortal.kz.
«ول اۋىستىراتىن اۆتوبولشەك ەمەس قوي. كاماز كاماز بولىپ، تانك تانك بولىپ، تراكتور تراكتور بولىپ قالۋى كەرەك. ۆەلوسيپەد ەشقاشان تراكتور بولا المايدى. تۋرا سول سياقتى ءار نارسە ءوز ورنىندا قالۋ كەرەك. اللا تاعالا ەركەك قىلىپ جاراتتى ما، ەركەك بولىپ قالۋ كەرەك. قازىر زامان اۋىسىپ، ادامدار وزگەرىپ جاتىر. ەگەر اۋىستىراتىن بولسا، مي اۋىستىرعان دۇرىسىراق، جەڭىلىرەك بولاتىن شىعار. سانا بەرسىن. ءبىزدىڭ قازاققا مۇنداي دۇنيە كەلمەيدى دەپ ەدىك. بارا-بارا ءبىزدىڭ دە ەتىمىز ۇيرەنىپ بارا جاتىر. نەگىزى جاقسى نارسە ەمەس، حارام. تيىسپەۋ كەرەك، تۇرعان نارسە تۇرسىن»، - دەدى يمام.
الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان بۇل ۆيدەونى جەلى قولدانۋشىلارى قىزۋ تالقىلاپ، ءتۇرلى پىكىرلەر جازۋدا. ايتا كەتەيىك، پىكىرلەردە سۇراق قويۋشىعا سىن ايتقاندار دا كەزدەسەدى.
«قازاقتا جوق ادەتتىڭ ءبارى كەلىپ بولدى عوي، ماسقارا»، «سۇرايتىن باسقا نارسە قالمادى ما»، «وتە ناشار سۇراققا قانداي كەرەمەت جاۋاپ»، - دەپ جازدى ولار.