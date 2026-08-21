ماگيستراتۋراعا مەملەكەتتىك گرانت: ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ءبىلىم باعىتتارى اتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان ماگيستراتۋرا گرانتتارىن تاعايىنداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى.
بيىل كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن 23 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش قابىلداندى، دەپ حابارلايدى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بيىلعى وتىنىشتەر سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 3 مىڭعا ارتىق. بولاشاق ماگيسترانتتار اراسىندا «پەداگوگيكالىق عىلىمدار»، «اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار»، سونداي-اق «ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارى» باعىتتارى ەڭ جوعارى سۇرانىسقا يە بولدى.
كوميسسيا وتىرىسىندا ۇمىتكەرلەردىڭ وتىنىشتەرى قارالىپ، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن ءبولۋ قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە سايكەس كونكۋرس تارتىبىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. كوميسسيا قۇرامىنا مينيسترلىك، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندار، ءبىلىم سالاسى كاسىپوداقتارى، ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى جانە قوعامدىق ۇيىم وكىلدەرى ەندى.
گرانت تاعايىنداۋ كونكۋرسىنىڭ ناتيجەلەرى 25-تامىزعا دەيىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ رەسمي الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە جاريالانادى. ماگيسترانتتاردى جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ 2026-جىلدىڭ 28-تامىزىنا دەيىن جۇرگىزىلەدى.
وسىعان دەيىن ماگيستراتۋراعا گرانت تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجات قابىلداۋ باستالعانى تۋرالى جازدىق.