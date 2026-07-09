KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەشەندى تەستىلەۋگە 61 مىڭنان استام ءوتىنىش قابىلداندى

    استانا. KAZINFORM - بيىل ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە ارنالعان كەشەندى تەستىلەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن 61 مىڭنان استام ءوتىنىش ءتۇستى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى.

    ا
    Фото: GOV.KZ

    سالىستىرمالى تۇردە، 2025-جىلى كەشەندى تەستىلەۋگە قاتىسۋعا 51 مىڭنان استام ادام ءوتىنىش بەرگەن.

    ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، تالاپكەرلەر اراسىندا ەڭ كوپ تاڭدالعان ءبىلىم بەرۋ باعىتتارى - پەداگوگيكالىق عىلىمدار، ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارى، سونداي-اق بيزنەس، باسقارۋ جانە قۇقىق باعىتتارى.

    - دايارلاۋ باعىتىن (بەيىندى جانە عىلىمي-پەداگوگيكالىق) جانە تەستىلەۋ ءتىلىن كەشەندى تەستىلەۋ باستالعانعا دەيىن جەكە كابينەتتە وزگەرتۋگە بولادى، - دەپ حابارلادى ورتالىق.

    كەشەندى تەستىلەۋدىڭ كۇنى، ورنى مەن ۋاقىتى تۋرالى اقپارات 14-شىلدە كۇنى ءتۇسۋشىنىڭ جەكە كابينەتىندە جاريالانادى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن ۆەنگريا قوس ديپلومدى ماگيستراتۋرا باعدارلاماسىن ىسكە قوستى.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور