مامىردىڭ اياعىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. قازاقپارات - قازگيدرومەت 26، 27، 28-مامىرعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
مامىردىڭ سوڭعى اپتاسىندا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
27-مامىردا باتىستا، 27-28-مامىردا وڭتۇستىكتە، وڭتۇستىك-شىعىستا جانە ورتالىقتا، 28-مامىردا سولتۇستىك پەن شىعىستا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق بولجانىپ وتىر. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ تومەندەيدى: كۇندىز باتىستا 16+28+ گرادۋس، سولتۇستىك پەن ورتالىقتا 18+25+ گرادۋس، شىعىستا 23+30+ گرادۋس، ال وڭتۇستىكتە 20+27+ گرادۋس بولادى.