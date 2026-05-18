امىرلىكتەرگە درونمەن شابۋىل جاسالدى
استانا.قازاقپارات - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ اۋە كەڭىستىگىن 3 درون بۇزىپ كىردى. ۇشقىشسىز اپپاراتتاردى قاي ەل ۇشىرعانى بەلگىسىز.
ابۋ-دابي بيلىگى انىقتاپ جاتىرمىز، دەپ مالىمدەدى. درونداردىڭ ەكەۋىن قاعىپ تۇسىرگەن. ال بىرەۋىنىڭ سىنىعى "باراكا" اتوم ەلەكتر ستانتسياسى اۋماعىنداعى گەنەراتورعا ءتيىپ، ءورت شىقتى. رەسمي مالىمەت بويىنشا، اۋاعا رادياتسيا تاراماعان. ستانسا جۇمىس ىستەپ تۇر. اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك باسشىلىعى جاعدايدى ءجىتى باقىلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى. ساۋد ارابياسى شابۋىلدى قاتاڭ ايىپتادى.
ەر-رياد مۇنى ايماقتاعى تۇراقتىلىققا تونگەن قاۋىپ دەپ باعالادى. سونداي-اق امىرلىكتەرگە كومەگىن دە ۇسىندى. رەسمي ابۋ-دابي ەشبىر ەلدى ءالى ايىپتاعان جوق. ءبىراق، وسى ايدا ا ق ش يران پورتتارىن قورشاۋعا العاننان كەيىن يراننىڭ شابۋىلدارى جيىلەگەنىن اتاپ ءوتتى.