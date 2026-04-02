اۋىر سالماقتا ءتورت بىردەي قازاق بوكسشىسى 4 ەلدىڭ اتىنان جۇدىرىقتاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ايتا كەتەتىن جايت، قازاق بوكسشىلارى چەمپيونات جەرەبەسىنىڭ ءبىر جاعىنا ءتۇسىپ وتىر.
بوكستان ۇلانباتىردا ءوتىپ جاتقان ازيا چەمپيوناتىندا قازاق بوكسشىلارى اسا اۋىر سالماقتا ءتورت ەلدىڭ اتىنان سىنعا تۇسۋدە.
ولاردىڭ قاتارىندا 90+ كەلىدە الەم چەمپيونى ايبەك ورالبايدان بولەك، وزبەكستان قۇراماسىنان ارمان ماحانوۆ، قىتايدان دانابەك بايقونىس جانە موڭعوليالىق بەكنۇر قالي سىندى قانداستارىمىز بار. ايتا كەتەتىن جايت، ايبەك، بەكنۇر جانە ارمان جەرەبەنىڭ ءبىر جاعىنا تۇسكەن بولاتىن.
1/8 فينالدا IBA نۇسقاسى بويىنشا 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، وزبەكستاندىق ارمان ماحانوۆ موڭعوليا وكىلى بەكنۇر قاليدى مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى.
كەزدەسۋ ەكىنشى راۋندتا ۋاقىتىنان بۇرىن اياقتالىپ، بەكنۇرعا نوكداۋن ەسەپتەلدى. وسىلايشا جەكپە-جەكتىڭ اياقتالۋىنا 51 سەكۋند قالعاندا تورەشى كەزدەسۋدى توقتاتۋعا ءماجبۇر بولدى. ەندى شيرەك فينالدا ايبەك ورالباي ارمان ماحانوۆپەن جارتىلاي فينال جولداماسىن ساراپقا سالادى.
ال قىتاي ەلىنىڭ بوكسشىسى دانابەك بايقونىس 1/4 فينالدا تاجىكستاندىق مۋحامماد ابروريددينوۆپەن كەزدەسەدى.
ازيا بىرىنشىلىگىندە ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (65 كەلى) ازيا چەمپيوناتىنداعى العاشقى جەكپە-جەگىن وتكىزىپ، شيرەك فينالعا شىقتى. كەشە ق ر ۇلتتىق قۇراما وكىلى ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى) فيليپپين وكىلى پول دجۋليفەر باسكوندى جەڭىپ، كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى.