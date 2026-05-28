مامىر ايىنىڭ سوڭىندا كۇن سالقىنداپ، جاۋىن-شاشىن كوبەيەدى
استانا. قازاقپارات - «قازگيدرومەت» ر م ق 28-30-مامىرعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
مامىر ايىنىڭ سوڭعى كۇندەرى رەسپۋبليكا اۋماعىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى دەپ كۇتىلەدى. قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك- باتىس سيكلونى مەن وعان بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
- باتىس جانە سولتۇستىك- باتىس وڭىرلەردە بۇكىل كەزەڭ بويى، 28-مامىردا وڭتۇستىك، وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا، ال 28-29-مامىر كۇندەرى سولتۇستىك پەن شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسىپ، ەكپىندى جەل سوعادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىستا 15-25 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى؛
كەزەڭنىڭ باسىندا سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا 17-25 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەپ، كەزەڭ سوڭىندا 20-33 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى؛
شىعىستا 15-25 گرادۋستان 20-30 گرادۋس جىلى ارالىعىندا قۇبىلادى؛
وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك- شىعىستا كەزەڭ باسىندا 20-28 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەپ، سوڭىندا 27-38 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.