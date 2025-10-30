اۋىر اتلەت نۇرجان جۇماباي ازيا رەكوردىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - اۋىر اتلەتيكادان قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى نۇرجان جۇماباي باحرەيننىڭ ماناما قالاسىندا ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارىندا جەڭىمپاز اتاندى.
79 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە سىنعا تۇسكەن سپورتشى جۇلقا كوتەرۋدە التىن مەدال جەڭىپ الدى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، جۇماباي ەڭ ءساتتى مۇمكىندىگىندە 146 كەلىنى كوتەرىپ، جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا جانە ازيا ويىندارىنىڭ رەكوردىن جاڭارتتى.
ەكىنشى ورىن باحرەين وكىلى ەدريان گرانياعا (142 كەلى) بۇيىردى. ءۇشىنشى ناتيجە كورسەتكەن تۇرىكمەنستان سپورتشىسى ديداربەك جۋمابايەۆ (138 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
ايتا كەتەيىك، اۋىر اتلەت كسەنيا پروزوروۆا جاسوسپىرىمدەر ازياداسىندا ەكىنشى مەدالىن جەڭىپ الدى.
ءاليحان اسكەرباي جاڭا الەم رەكوردىن ورناتتى.
باحرەيننىڭ ماناما قالاسىندا ءوتىپ جاتقان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارىندا قازاقستاندىق اۋىر اتلەت نۇرسىيلا بەرىكبول قولا جۇلدەگەر اتاندى.