KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اۋىر اتلەت اقجول قۇرمانبەك جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتىندا توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا اۋىر اتلەتيكادان جاس جەتكىنشەكتەر مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتى جالعاسىپ جاتىر.

    Ауыр атлет Ақжол Құрманбек жасөспірімдер арасында Азия чемпионатында топ жарды
    فوتو: ق ر ۇ و ك

    قازاقستاندىق اۋىر اتلەت اقجول قۇرمانبەك جاسوسپىرىمدەر اراسىندا 85 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا التىن مەدال جەڭىپ الدى. وتانداسىمىز قوسسايىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 358 (160+198) كەلىنى ەڭسەردى.

    سونداي-اق ءدال وسى سالماقتا ەراسىل ساۋلەبەكوۆ 351 (154+197) كەلىنى كوتەرىپ، قولا جۇلدەگەر اتاندى.

    ال كۇمىس جۇلدەنى وزبەكستاندىق حيكماتيللو حايداروۆ جەڭىپ الدى - 357 (161+196) كەلى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تورەحان اسانحان اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىندا كۇمىس جۇلدەگە يە بولعانىن حابارلاعانبىز.

    سپورت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور