اۋىر اتلەت اقجول قۇرمانبەك جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتىندا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ تاشكەنت قالاسىندا اۋىر اتلەتيكادان جاس جەتكىنشەكتەر مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتى جالعاسىپ جاتىر.
قازاقستاندىق اۋىر اتلەت اقجول قۇرمانبەك جاسوسپىرىمدەر اراسىندا 85 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا التىن مەدال جەڭىپ الدى. وتانداسىمىز قوسسايىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 358 (160+198) كەلىنى ەڭسەردى.
سونداي-اق ءدال وسى سالماقتا ەراسىل ساۋلەبەكوۆ 351 (154+197) كەلىنى كوتەرىپ، قولا جۇلدەگەر اتاندى.
ال كۇمىس جۇلدەنى وزبەكستاندىق حيكماتيللو حايداروۆ جەڭىپ الدى - 357 (161+196) كەلى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تورەحان اسانحان اۋىر اتلەتيكادان ازيا چەمپيوناتىندا كۇمىس جۇلدەگە يە بولعانىن حابارلاعانبىز.