    09:10, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ايناعا تىم ءجيى قاراۋ نەگە زيان؟

    استانا. قازاقپارات - ايناعا تىم ۇزاق قاراۋ تروكسلەر ەففەكتىسىن تۋدىرۋى مۇمكىن جانە بەت ءپىشىنىنىڭ بۇرمالانۋىنا اكەلەدى. سونىمەن قاتار بۇل وزىنە سىن كوزبەن قاراۋدى كۇشەيتىپ، سەنىمسىزدىكتى ارتتىرادى.

    айнаға қарау
    istockphoto.com

    تروكسلەر ەففەكتىسى دەگەن - ءبىر نۇكتەگە نەمەسە بەينەگە ۇزاق قاراعاندا، كورىپ تۇرعان نارسە بىرتىندەپ «جوعالا باستايدى» نەمەسە وزگەرىپ كورىنەدى.

    پسيحولوگيالىق اسەرى جاعىنان ادامدى ءوزىن سىنعا الۋى مەن ۋايىمىنىڭ كۇشەيۋىنە الىپ كەلەدى. ايناعا ۇزاق قاراعان كەزدە قيالداعى نەمەسە ناقتى كەمشىلىكتەرگە كوپ نازار اۋدارىلادى. سونداي-اق ايناداعى كورىنىستەن تۋىنداعان قورقىنىش نەمەسە ۋايىم سياقتى ەموتسيالار كۇشەيىپ، ناقتى ومىردەگى قارىم-قاتىناسقا اسەر ەتۋى مۇمكىن.

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
