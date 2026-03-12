17:31, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پەنتاگون: 140 امەريكالىق سارباز جارالاندى
استانا. قازاقپارات - يرانداعى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ بىرلەسكەن وپەراتسياسى كەزىندە 140 امەريكالىق سارباز جارالاندى. بۇل تۋرالى پەنتاگون وكىلى شون پارنەللگە سىلتەمە جاساعان The Hill باسىلىمى حابارلاعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، 8 جاۋىنگەر اۋىر حالدە جاتىر. تاعى 108- ءى ەم قابىلداپ، اسكەري قىزمەتكە قايتا ورالعان. بۇدان بولەك، قاقتىعىس باستالعالى ا ق ش- تىڭ جەتى ساربازى كوز جۇمدى. قۇراما شتاتتاردىڭ قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت يران اۋماعىنداعى سوققىلاردى كۇشەيتەتىنىن مالىمدەدى.
