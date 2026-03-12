ايماقتار بيۋدجەتىن مۇقيات جوسپارلاپ، تابىسىن ارتتىرۋعا باسا ءمان بەرۋگە ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە ايماقتار ءوز بيۋدجەتىن جوسپارلاپ، تابىسىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرەتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ايماقتار ءوز بيۋدجەتىن مۇقيات جوسپارلاپ، تابىسىن ارتتىرۋعا باسا ءمان بەرۋگە ءتيىس. ءبىز جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ الەۋەتىن جانە ايماقتاردىڭ قارجىلىق دەربەستىگىن بىرتىندەپ كۇشەيتىپ جاتىرمىز. بىلتىر اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ بيۋدجەتى 442 ميلليارد تەڭگەدەن استى. بۇل قاراجاتتىڭ ۇشتەن ءبىرى - ەلدى مەكەندەردىڭ ءوز تابىسى. ونىڭ ۇستىنە، ەلىمىزدەگى اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ ورتاشا بيۋدجەتى 190 ميلليون تەڭگەگە جەتتى. بۇل - ەداۋىر جاقسى كورسەتكىش.
بيىلدان باستاپ اۋىلدىق وكرۋگتەر قوسىمشا تابىس كوزىنە يە بولماق. اتاپ ايتقاندا، كەڭ تارالعان پايدالى قازبالار وندىرىسىنە، جەراستى سۋلارى مەن ەمدىك بالشىقتاردى پايدالانۋعا سالىناتىن سالىقتى وزدەرى جيناپ، قاجەتىنە جاراتادى. مەنىڭ تاپسىرماما سايكەس قازىر ۇكىمەت زاڭدى تۇلعالارعا جانە جەكە كاسىپكەرلەرگە سالىناتىن مۇلىك سالىعىنىڭ ءبىر بولىگىن ءتورتىنشى دەڭگەيدەگى بيۋدجەتتەرگە بەرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر. سونداي-اق ايماقتارعا جەكەلەگەن قىزمەت تۇرىمەن اينالىسۋعا ارنالعان ليتسەنزيالىق الىمنان، ەكولوگيالىق ايىپپۇلداردان تۇسەتىن قاراجات تا بەرىلۋى مۇمكىن. بۇل - وتە دۇرىس ۇستانىم. تۇسكەن تابىس، ەڭ الدىمەن، سول ايماقتى دامىتۋعا جۇمسالۋى كەرەك. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، جەرگىلىكتى جەردە قوردالانعان ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن مۇمكىندىك تە، رەسۋرس تا ارتا تۇسپەك، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى سونداي-اق ءماسليحاتتارعا بيۋدجەت جوبالارىنىڭ كەش ۇسىنىلۋى دەپۋتاتتاردىڭ جۇمىسىن قيىنداتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ايماقتاردا بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ جانە ورىنداۋ جۇمىسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ايرىقشا ماڭىزدى. مەن مۇنى ۇكىمەتتىڭ جاقىندا وتكەن كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ايتتىم. قازىرگى تارتىپكە سايكەس جەرگىلىكتى بيۋدجەت بەكىتىلەتىن كەزدە دەپۋتاتتارعا جالپى مالىمەت قانا ۇسىنىلادى، ءتيىستى تۇسىنىكتەمەلەر بەرىلمەيدى. سونداي-اق بيۋدجەت جوباسى ءماسليحاتتىڭ قاراۋىنا سوڭعى ساتتە جولدانادى. سول سەبەپتى ونى دەپۋتاتتار ءۇستىرت قاراپ، قىسقا مەرزىم ىشىندە قابىلداۋىنا تۋرا كەلەدى. سونىڭ سالدارىنان قاراجات حالىقتىڭ ناقتى قاجەتتىلىگىن وتەمەيتىن، ءتيىمسىز جوبالارعا جۇمسالىپ كەتەتىن جاعدايلار پايدا بولادى. ەشكىمگە ناقتى جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلمەگەن سوڭ، ماسەلە سۇراۋسىز قالادى. دەمەك جەرگىلىكتى دەڭگەيدە ءتيىستى باقىلاۋ جۇرگىزىلمەيدى دەگەن ءسوز. سونىڭ ءبارى جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ نارازىلىعىن تۋعىزادى. مۇنداي كەلەڭسىزدىككە توسقاۋىل قويۋ ءۇشىن وكىلدى ورگان بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ ۇدەرىسىنە اۋەل باستان اتسالىسۋى كەرەك. ءبىراق بيۋدجەت بويىنشا بارلىق تالقىلاۋ تەك مەملەكەت پەن وڭىرلىك مۇددەلەرگە نەگىزدەلۋگە ءتيىس، لوببيزمگە نەمەسە پوپۋليزمگە جول بەرمەۋ كەرەك. باستى ۇستانىم - ءبارى دە حالىق ءۇشىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
