ايماعامبەتوۆ بالالاردىڭ شوتىنداعى اقشا كوبەيىپ جاتقانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ ۇلتتىق قوردان بالالارىنا تۇسكەن قاراجاتتى تەكسەرىپ كورگەنىن جانە ونىڭ باي-كەدەيگە قاراماي، بارلىعىنا بەرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
بۇگىن بالالارىمنىڭ شوتىن اشىپ، ۇلتتىق قوردان تۇسكەن كەزەكتى قاراجاتتى كوردىم. وسىدان ءبىراز جىل بۇرىن ۇلتتىق قورىمىزدىڭ تابىسى تىكەلەي بالالارعا بەرىلەدى دەگەنگە سەنۋ قيىن ەدى عوي. ال قازىر بۇل بانك قوسىمشاسىنداعى قالىپتى، ۇيرەنشىكتى جاعدايعا اينالدى. بۇل باعدارلاماعا 7 ميلليونعا جۋىق بالا قاتىسىپ جاتىر. ەڭ باستىسى، بۇل اقشا شوتتا جاي جاتقان جوق، ۇستىنە ينۆەستيتسيالىق تابىس قوسىلىپ، كوبەيىپ جاتىر. كۇردەلى پايىز ىسكە قوسىلعاندا، ۋاقىتتىڭ ءوزى بالانىڭ بولاشاعىنا جۇمىس ىستەي باستايدى، - دەيدى دەپۋتات.
ايماعامبەتوۆ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇسىنعان الەۋمەتتىك ساياساتتىڭ جاڭا باعىتى دا ءدال وسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇرىن مەملەكەتتىك قولداۋ كوبىنە كۇندەلىكتى شىعىنداردى جابۋعا بەرىلسە، قازىر باستى نازار ادامي كاپيتالعا، ياعني ۇرپاققا ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيا قۇيۋعا بۇرىلدى. بۇل - «بۇگىن جۇمساپ تاستايتىن» قاراجات ەمەس، بالانىڭ ەرتەڭگى ۇلكەن مۇمكىندىكتەرىنە سالىنعان ىرگەتاس. بۇگىنگى تۇتىنۋدان - ەرتەڭگى مۇمكىندىكتەرگە جاسالعان قادام. مەملەكەت باسشىسى ناقتى باعدار بەردى: ەلىمىزدىڭ تابيعي بايلىعى تەك بۇگىنگى بيۋجەتتىڭ جىرتىعىن جاماۋعا ەمەس، بولاشاق ۇرپاقتىڭ شوتىنا تىكەلەي ءتۇسۋى كەرەك. وسىلايشا، بالالارىمىز ۇلتتىق بايلىقتىڭ ناعىز يەسىنە اينالدى، - دەپ ايتتى ول.
ايماعامبەتوۆ ۇلتتىق قوردىڭ اقشاسى بارلىق بالاعا بەرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى تۇسى - بۇل قاراجات وتباسىنىڭ تابىسىنا، باي-كەدەيلىگىنە قاراماستان قازاقستاننىڭ ءاربىر بالاسىنا بەرىلەدى. بۇل دەگەنىمىز - ادىلەتتىلىك، بارلىق بالاعا بەرىلگەن تەڭ باستاپقى مۇمكىندىك جانە حالىق پەن مەملەكەت اراسىنداعى ۇلكەن سەنىم، - دەيدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جاقىندا MNU- دە وتكەن حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورلارى مايكل شەررادەن مەن لي زوۋ «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسىنا جوعارى باعا بەرگەن. ولار ەگەمەندى قور تابىسىنىڭ تەڭ جارتىسى تىكەلەي بالالارعا بەرىلەتىن بۇل جوبانى الەمدەگى العاشقى بىرەگەي تاجىريبە دەپ اتاعان. جانە بۇل - قىسقا مەرزىمدى كومەكتەن ستراتەگيالىق ينۆەستيتسياعا كوشۋدىڭ ناعىز ۇلگىسى ەكەنىن ايتقان.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، تەحنولوگيالار مەن ماماندىقتار كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن وزگەرىپ جاتقان قازىرگىدەي زاماندا، ءدال وسىنداي شەشىمدەر جاڭا الەۋمەتتىك كەلىسىمنىڭ بەرىك نەگىزىن قالايتىنى ءسوزسىز.