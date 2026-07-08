ايلىق جەتپەي مە؟ قارجىڭىزدى دۇرىس باسقارۋعا كومەكتەسەتىن بەس كەڭەس
استانا. KAZINFORM - جالاقىدان جالاقىعا دەيىن ءومىر ءسۇرۋ، اي سوڭىندا اقشانىڭ قايدا كەتكەنىن تۇسىنبەي قالۋ نەمەسە كۇتپەگەن شىعىن شىقسا ابدىراپ قالۋ - كوپ ادامعا تانىس جاعداي.
قارجىلىق تۇراقتىلىققا جەتۋ ءۇشىن ميلليونەر بولۋدىڭ قاجەتى جوق. ەڭ باستىسى - اقشاعا قاتىستى دۇرىس ادەتتەردى قالىپتاستىرۋ.
اقشاڭىزدىڭ قايدا جۇمسالىپ جاتقانىن باقىلاڭىز
كوپ ادام ايلىق العاننان كەيىن اقشاسىنىڭ قالاي تاۋسىلىپ قالعانىن بايقاماي قالادى. سوندىقتان ەڭ الدىمەن كىرىس پەن شىعىستى باقىلاۋدى ادەتكە اينالدىرعان ءجون.
قازىر مۇنى جاساۋ قيىن ەمەس. بانكتىڭ موبيلدى قوسىمشاسى تولەمدەرىڭىزدى اۆتوماتتى تۇردە ساناتتارعا ءبولىپ كورسەتەدى. سونىڭ ارقاسىندا ءبىر ايدا ازىق-تۇلىككە، جانارمايعا، كيىمگە نەمەسە كوڭىل كوتەرۋگە قانشا قاراجات كەتكەنىن بىردەن كورۋگە بولادى.
اي سايىن وسى مالىمەتتەردى قاراپ وتىرساڭىز، قاجەتسىز شىعىنداردى قىسقارتىپ، بيۋجەتتى دۇرىس جوسپارلاۋدى ۇيرەنەسىز. سونىمەن بىرگە كوممۋنالدىق تولەمدەرگە، ينتەرنەتكە، بايلانىسقا جانە كۇندەلىكتى قاجەتتىلىكتەرگە اي سايىن قانشا اقشا كەتەتىنىن ناقتى ءبىلىپ جۇرگەن دە ماڭىزدى.
مىندەتتى تۇردە قارجىلىق قور جيناڭىز
ومىردە كۇتپەگەن جاعدايلار كەز كەلگەن ۋاقىتتا بولۋى مۇمكىن. جۇمىستان ايىرىلۋ، دەنساۋلىققا بايلانىستى شىعىن نەمەسە باسقا دا توتەنشە جاعدايلاردا قارجىلىق قور ۇلكەن كومەك بولادى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قور كەم دەگەندە ءۇش ايدان التى ايعا دەيىنگى شىعىندارىڭىزدى جاباتىنداي بولۋى كەرەك.
بۇل اقشانى كۇندەلىكتى جۇمسايتىن قاراجاتپەن ارالاستىرماعان دۇرىس. ونى دەپوزيتتە نەمەسە جيناق شوتىندا ساقتاپ، تەك اسا قاجەت كەزدە عانا پايدالانۋ كەرەك.
نەسيەنى ويلانىپ الىڭىز
نەسيە الۋ - قالىپتى نارسە. ءبىراق ءاربىر قارىزدىڭ كەيىن اي سايىنعى تولەمگە اينالاتىنىن ۇمىتپاعان ءجون.
ەگەر نەسيە باسپانا الۋعا، بىلىمگە نەمەسە تابىس تابۋعا كومەكتەسەتىن قۇرال ساتىپ الۋعا جۇمسالسا، ونىڭ پايداسى بولۋى مۇمكىن. ال ءسان ءۇشىن جاڭا تەلەفون نەمەسە اسا قاجەت ەمەس زات الۋ ءۇشىن قارىزعا كىرۋ كەيىن قارجىلىق قيىندىققا اكەلۋى ىقتيمال.
سوندىقتان قانداي دا ءبىر زاتتى نەسيەگە الار الدىندا وزىڭىزگە: «بۇل ماعان شىنىمەن كەرەك پە؟» دەگەن سۇراق قويعان دۇرىس.
بولاشاققا جوسپار قۇرىڭىز
قارجى ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، ناقتى ماقساتى بار ادامنىڭ اقشا جيناۋى الدەقايدا وڭاي.
مىسالى كولىك الۋ، ءۇيدىڭ جوندەۋ جۇمىستارى، بالانىڭ وقۋى نەمەسە دەمالىسقا شىعۋ سياقتى ماقساتتاردى الدىن الا بەلگىلەپ، ءارقايسىسىنا جەكە-جەكە اقشا جيناي باستاۋعا بولادى.
وسىلايشا ۇلكەن شىعىن تۋىنداعاندا نەسيە ىزدەپ اۋرە بولمايسىز. ەڭ باستىسى - اي سايىن از بولسا دا تۇراقتى تۇردە اقشا ءبولىپ وتىرۋ.
قوسىمشا تابىس تابۋدىڭ جولىن قاراستىرىڭىز
قازىرگى ۋاقىتتا تەك ءبىر عانا جالاقىعا سەنىپ وتىرۋ قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان قوسىمشا تابىس كوزى بولعانى ارتىق ەتپەيدى.
بۇل حوببيدى تابىسقا اينالدىرۋ، ونلاين قىزمەت كورسەتۋ، فريلانس جاساۋ نەمەسە جالعا بەرىلەتىن مۇلىك بولۋى مۇمكىن. كەيبىر ادامدار جاڭا ماماندىق مەڭگەرىپ، بوس ۋاقىتىندا قوسىمشا جۇمىس ىستەيدى.
قوسىمشا تابىس تەك كوبىرەك اقشا تابۋعا ەمەس، قيىن كەزەڭدە قارجىلىق قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋعا دا كومەكتەسەدى.
قارجىلىق ساۋاتتىلىق ۇلكەن تابىستان ەمەس، كۇندەلىكتى دۇرىس شەشىمدەردەن باستالادى. اقشاڭىزدى باقىلاپ، قور جيناپ، قارىزعا ساقتىقپەن قاراپ جانە بولاشاقتى الدىن الا جوسپارلاساڭىز، ەرتەڭگى كۇنگە دەگەن سەنىمىڭىز دە ارتا تۇسەدى.