ايەلىن وقتاۋمەن ۇرىپ ولتىرگەن قاسكوي 10 جىلعا سوتتالدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا ايەلىن وقتاۋمەن باسىنان بىرنەشە رەت ۇرىپ ولتىرگەن 41 جاستاعى ادام 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
ۇكىمدى اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا سۋديا تىنىشتىق نۋريموۆا وقىدى.
سوتتالۋشى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 1 بولىگى «ادامدى قۇقىققا قارسى قاساقانا قازاعا ۇشىراتۋ» بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى.
ول جازاسىن قاۋىپسىزدىگى ورتاشا مەكەمەدە وتەيدى.
جازا وتەۋ مەرزىمى 2025 -جىلدىڭ 19- تامىزىنان ەسەپتەلەدى. ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا وتىرعان ءار كۇنى جازاسىن وتەۋ كەزىندە 1,5 كۇن بولىپ ەسەپتەلەدى.
ايىپتالۋشى سوڭعى سوزىندە مارقۇمنىڭ اتا-اناسىنان، جاقىندارىنان جانە تۋعان 2 قىزىنان كەشىرىم سۇرادى. بۇل ىسكە قاتتى وكىنەتىنىن جەتكىزدى.
وقيعا وسى جىلدىڭ 19-تامىزىندا بولعان. ەرلى-زايىپتى ىشىمدىك ءىشىپ، كەيىن جانجالداسقان. ەر ادام ايەلىنە قىزعانىش سەزىمىن ءبىلدىرىپ، اس ۇيدەگى وقتاۋمەن اياۋسىز ۇرىپ تاستاعان. 40 جاستاعى كەلىنشەك ەسىن جيماستان قايتىس بولدى. وسى جاعداي كەزىندە وتباسىداعى كىشكەنتاي 2 قىز جاتىن بولمەدە ۇيىقتاپ جاتقان.