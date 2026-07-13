ايەلىن ۇرىپ-سوققان بوكسشى تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ ۇندەۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات – ايەلىن اياۋسىز ۇرىپ-سوققان بوكسشى تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ ۆيدەوۇندەۋ جاريالادى.
سپورتشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ايەلىمەن بىرگە وتىرعان ۆيدەو جاريالادى. ەرلى-زايىپتى تاتۋلاسقانىن جانە وتباسىن ساقتاپ قالۋعا شەشىم قابىلداعانىن ايتتى.
ءجۇسىپوۆ جۇبايى ەكەۋىنىڭ اراسىندا راسىندا دا وتباسىلىق جانجال بولعانىن راستادى. كەيىن ولار بولعان جاعدايدى بىرگە تالقىلاپ، وتباسىلىق ءومىردى جالعاستىرۋ تۋرالى ورتاق شەشىمگە كەلگەن. سونداي-اق، ول كوپشىلىكتەن ولاردىڭ جەكە ومىرىنە قۇرمەتپەن قاراۋدى سۇرادى.
جۇبايى ارىزىن قايتارىپ الدى. بوكسشىنىڭ جۇبايى ارىزىن ءوز ەركىمەن قايتارىپ العانىن جانە قىلمىستىق ءىستى توقتاتۋدى سۇراعانىن مالىمدەدى. ول مۇنداي شەشىمدى ەشكىمنىڭ قىسىمىنسىز، ءوز قالاۋىمەن قابىلداعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، وتباسى بولعان جاعدايدى ۇمىتىپ، ءارى قاراي تىنىش ءومىر سۇرگىسى كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بوكستان الەم چەمپيونى تەمىرتاس ءجۇسىپوۆتىڭ ايەلىن ۇرىپ-سوققانى تۋرالى اقپارات تاراعان ەدى. كەيىن اقمولا وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى دەنساۋلىققا قاساقانا زيان كەلتىرۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى. پوليتسيا مالىمەتىنشە، 30-ماۋسىمدا كوكشەتاۋ تۇرعىنى وتباسىلىق جانجال كەزىندە ايەلىن ۇرىپ-سوققان. كەيىن سپورتشىنىڭ ايەلى كۇيەۋىنە قاتىستى شارا قولدانباۋدى سۇراعان.