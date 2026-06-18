ايەلى كوپ تابىس تاباتىن ەر ادام ءوزىن قانداي جاعدايدا جايلى سەزىنەدى؟
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly ارناسىنىڭ «سەنىم ستۋدياسى» الەۋمەتتىك-پسيحولوگيالىق باعدارلاماسىندا ايەلدىڭ ەر ادامنان كوبىرەك تابىس تابۋى ءسوز بولدى.
جۇرگىزۋشى ستۋديا پسيحولوگى سەرىكگۇل ساليگە كورەرمەندەردىڭ بىرىنەن كەلگەن سۇراقتى قويدى.
«ايەلىم مەنەن كوپ تابادى. نامىستانۋىم كەرەك پە؟ قازىر مەنەن ءۇش ەسە كوپ تابادى. باسىندا بۇعان قۋاندىم. قازىر ىشىمدە ءبىر تۇسىنىكسىز سەزىم پايدا بولدى. ايەلىمدى جاقسى كورسەم دە، ونىڭ تابىسىنا قۋانا المايمىن» دەگەن ەكەن ەر ادام.
«قازىر تابىستى كۇشپەن ەمەس، ۇيىمداستىرۋشىلىق قابىلەتپەن، بىلىممەن، ياعني باسپەن تابامىز. ال باستىڭ جۇمىس ىستەۋى ەر ادام نەمەسە ايەل ادام دەپ بولىنبەيدى. سوندىقتان قازىر ايەلدەر ەركەكتەن كوپ تاباتىن جاعدايلار بار. ءبىراق ەشقانداي تولەمى، اقىسى جوق اتقارىلاتىن جۇمىس بار. بۇل بالا-شاعاعا بولىنەتىن كوڭىل، ۋاقىت. كىم كوپ تابىس تاپسا، ونىڭ قوعام الدىندا، جۇمىس الدىندا جاۋاپكەشىلىگى جوعارى بولادى. سوندىقتان، ونىڭ قولى بوس بولمايدى. بالالارعا كوبىرەك قارايتىن ادام، سول از تابىس تاباتىن ادام. ءوزىن جاقسى سەزىنۋ ءۇشىن بالالاردى اپارىپ-اكەلۋ، دەمالىس كۇنىن ۇيىمداستىرۋ دەگەن سەكىلدى جۇمىستاردى قولىنا السا، جاۋاپكەرشىلىگى ەڭ جوعارى جۇمىس بولىپ ەسەپتەلەدى. سوندىقتان، وسى ءبىر مىندەتتى ءوز موينىنا السا، ەر ادام ءوزىن جايسىز سەزىنۋىن قويادى»، - دەدى پسيحولوگ.