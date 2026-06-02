ايەلى كەشىرگەنىمەن، زاڭ كەشىرمەدى: جەتىسۋلىق تۇرعىن تۇرمەگە ءتۇستى
استانا. قازاقپارات – تەكەلى قالالىق سوتىندا بىردەن بىرنەشە ەپيزود بويىنشا ايىپتالعان ەر ادامعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، 2026-جىلعى 3-اقپاندا ەرلى-زايىپتىلار اراسىندا جانجال شىعىپ، سوڭى توبەلەسكە ۇلاسقان. ەر ادام ايەلىنىڭ بەتىنەن جۇدىرىقپەن ۇرعان. سودان كەيىن ايەل دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا شاعىمدانعان.
وقيعا ورنىنا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەتكەن. الايدا ەر ادام اگرەسسيۆتى مىنەز-قۇلقىن توقتاتپاي، ولارعا تاپ بەرگەن جانە ءارقايسىسىنىڭ بەتىنەن قولىمەن جانە اياعىمەن ءبىر-بىردەن سوققى جاساعان.
اگرەسسورعا قاتىستى وتباسىلىق-تۇرمىستىق جانجالداعى ۇرىپ-سوعۋ فاكتىسى بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 109-1-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن، سونداي-اق بيلىك وكىلدەرىنە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق قولدانعانى ءۇشىن ق ر ق ك- ءنىڭ 380-بابى 4-بولىگىنىڭ 1-تارماعىمەن قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى.
سوتتا ەرلى-زايىپتىلار تاتۋلاسىپ، ايەلىنە قاتىستى ءىس بويىنشا ءوندىرىس توقتاتىلدى. ال پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ەپيزود جەكە سوت وتىرىسىندا قارالدى. سوتتالۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، وكىنىش ءبىلدىردى.
ەر ادام كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 3 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سوتتا.
سوتتالعان ازامات ۇكىمگە شاعىم تۇسىرۋگە تىرىسقانىمەن، اپەللياتسيالىق سوت شەشىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.