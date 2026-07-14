ادىلەتحان مولداحانعا سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا ءال-فارابي داڭعىلىنداعى جول اپاتى تۋرالى ۆيدەو جاريالاعان ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى. وعان كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتتى دەگەن ايىپ تاعىلعان ەدى.
ادىلەتحان مولداحان 2,5 جىلعا سوتتالدى.
ايتا كەتەيىك، 2-شىلدەدە الماتىنىڭ المالى اۋداندىق سوتىندا ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت جارىس ءسوزى ءوتتى. پروكۋرور ايىپتالۋشىعا 3 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇراعان ەدى.
جابىرلەنۋشىلەر ايىپتاۋ تاراپىنىڭ ۇستانىمىن قولداپ، وعان بلوگەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋعا تىيىم سالۋدى دا سۇراعان.
ادىلەتحان مولداحان تۋرالى نە بەلگىلى؟
ادىلەتحان مولداحان - ازاماتتىق، قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك ىستەرگە ماماندانعان زاڭگەر. Instagram پاراقشاسىنا ميلليوننان اسا وقىرمان جازىلعان.
بۇعان دەيىن زاڭگەر الەۋمەتتىك جەلىدە ۆيدەو جاريالاپ، الماتىداعى ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنا (سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپقان) قۇقىق قورعاۋ ورگانى قىزمەتكەرىنىڭ قاتىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
كەيىنىرەك الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قىزمەتتىك تەكسەرىس باستالعانىن حابارلادى.
وسى وقيعادان كەيىن بىرنەشە لاۋازىمدى پوليتسەي قىزمەتىنەن بوساتىلدى.