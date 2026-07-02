ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى ءىس: پروكۋرور سوتتان قانداي جازا سۇرادى؟
استانا. KAZINFORM - الماتىدا ءال-فارابي داڭعىلىنداعى جول اپاتى تۋرالى ۆيدەو جاريالاعان ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى سوت پروتسەسى اياقتالۋعا جاقىن. وعان كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتتى دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر.
2-شىلدەدە الماتىنىڭ المالى اۋداندىق سوتىندا ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى ءىس بويىنشا سوت جارىس ءسوزى ءوتتى.
جابىرلەنۋشى، الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ەرجان ۇزابايەۆتىڭ ادۆوكاتى اسىلبەك ءابدىرايىموۆتىڭ ايتۋىنشا، پروكۋرور ايىپتالۋشىعا 3 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇراعان.
ادۆوكاتتىڭ سوزىنشە، جابىرلەنۋشىلەر ايىپتاۋ تاراپىنىڭ ۇستانىمىن قولداپ، وعان بلوگەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋعا تىيىم سالۋدى دا سۇراعان.
«جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ پىكىرىنشە، ايىپتالۋشىنىڭ ارەكەتى ەرجان ۇزابايەۆ پەن سەرىك شۋمايەۆقا (الماتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باستىعى - ەسك.) مورالدىق ءارى ماتەريالدىق زيان كەلتىرىپ قانا قويماي، ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرىپ، قوعامنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىنە سەلكەۋ ءتۇسىردى»، - دەدى ادۆوكات.
ادىلەتحان مولداحان تۋرالى نە بەلگىلى؟
ادىلەتحان مولداحان - ازاماتتىق، قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك ىستەرگە ماماندانعان زاڭگەر. Instagram پاراقشاسىنا ميلليوننان اسا وقىرمان جازىلعان.
بۇعان دەيىن زاڭگەر الەۋمەتتىك جەلىدە ۆيدەو جاريالاپ، الماتىداعى ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنا (سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپقان) قۇقىق قورعاۋ ورگانى قىزمەتكەرىنىڭ قاتىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
كەيىنىرەك الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قىزمەتتىك تەكسەرىس باستالعانىن حابارلادى.
وسى وقيعادان كەيىن بىرنەشە لاۋازىمدى پوليتسەي قىزمەتىنەن بوساتىلدى.