ادىلەت مينيسترلىگى اۆتورلارعا سىياقى نەگە تولەنبەي وتىرعانىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - زياتكەرلىك مەنشىك سالاسىنداعى ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماعا ەنگىزىلگەن تۋىندىلاردىڭ تەك 4 پايىزى تۋرالى اۆتورلىق سىياقىنى بولۋگە قاجەتتى تولىق مالىمەت بار.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بوتاگوز جاقسەلەكوۆا ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، قازىر پلاتفورماعا 164 مىڭنان استام تۋىندى ەنگىزىلىپ، 15 مىڭعا جۋىق قۇقىق يەلەنۋشى تىركەلگەن.
- تۋىندىلاردىڭ تەك 4 پايىزى بويىنشا عانا تولىق مالىمەت بار، ياعني ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماعا ەنگىزىلگەن بارلىق تۋىندىنىڭ شامامەن 7 مىڭى تۋرالى دەرەك تولىق. ماسەلەن، بۇكىل ەلگە تانىمال، پلاتفورماداعى توپ-چارتتا ءبىرىنشى ورىنعا شىققان Alem- ءنىڭ ورىنداۋىنداعى «كۇيىم» ءانى ءبىر ايدا 30 تەلەارنا مەن 25 راديوستانسيادان 2 مىڭعا جۋىق رەت بەرىلگەن. الايدا ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورمادا تۋىندى تۋرالى تولىق مالىمەت جوق بولعاندىقتان، وعان تيەسىلى سىياقىنى ءبولۋ مۇمكىن بولماي تۇر، - دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، اۆتورلىق سىياقىنىڭ ءارى قاراي ءبولىنۋى پلاتفورماعا ەنگىزىلگەن مالىمەتتەردىڭ تولىق ءارى دۇرىس بولۋىنا بايلانىستى.
ول اۆتورلار مەن قۇقىق يەلەنۋشىلەردى تۋىندىلار تۋرالى مالىمەتتەردى تولىقتىرۋعا شاقىردى. اقپاراتتى اۆتورلىق قوعامدار ارقىلى نەمەسە پلاتفورماداعى جەكە كابينەتتەن دەربەس ەنگىزۋگە بولادى. اتاپ ايتقاندا، تۋىندى، قۇقىق يەلەنۋشىلەردىڭ ۇلەسى، ISRC كودى جانە سىياقى الۋشىلاردىڭ سايكەستەندىرۋ نومىرلەرى تۋرالى مالىمەت قاجەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆيتسە-مينيستر ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ايتىپ ءوتتى.