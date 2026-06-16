ادىلەت مولداحانعا قاتىستى سوت: اكىمشىلىك پوليتسيانىڭ ەكس-باسشىسى جاۋاپ بەردى
الماتى. KAZINFORM - المالى اۋداندىق سوتىندا زاڭگەر ءارى بلوگەر ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى سوت وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
بۇگىن سوت وتىرىسىندا الدىمەن سەرىك شۋمايەۆتان جاۋاپ الىندى.
- مەن ىشكى ىستەر ورگاندارىندا 1999 -جىلدان بەرى 27 جىل جۇمىس ىستەپ كەلدىم. اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا دەيىن جەتتىم. مەنىڭ قىزمەتتىك مىندەتىمە پاترۋلدىك پوليتسيانىڭ جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋ كىرەدى. ءال-فارابي داڭعىلىندا جول اپاتى 20-ناۋرىزدان 21-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى بولدى. ول تۋرالى ماعان كەزەكشى ينسپەكتور حابارلادى. ساعات 4 شاماسىندا وقيعا ورنىنا بارىپ، ءمان-جايىمەن تانىستىم. ودان كەيىن ۇيگە قايتىپ كەتتىم. بىرنەشە كۇننەن كەيىن ادىلەتحان مولداحان جاريالاعان بەينەجازبا تاراي باستادى. وندا ايتىلعاننىڭ بارلىعى ماعان قاتىسى جوق جانە ورىنسىز دەپ سانايمىن، - دەدى ول.
سونداي-اق ول اۋقاتتى ادامداردىڭ بالالارىنا قورعان بولعانى تۋرالى اقپارات جالعان ەكەنىن ايتتى.
- ەشقانداي «زولوتايا مولودەجدى» قالقالاپ جۇرمەدىم. بىزدە ىشكى قاۋىپسىزدىك قىزمەتى بار. ەگەر مەنىڭ تاراپىمنان زاڭبۇزۋشىلىق بولعاندا وسى ۋاقىتقا دەيىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىن ەدىم، - دەدى سەرىك شۋمايەۆ.
جابىرلەنۋشى ادىلەتحان مولداحاندى جەكە تانىمايتىنىن، تەك بلوگەر رەتىندە بىلگەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول ادۆوكاتتاردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرىپ، ەكىنشى جابىرلەنۋشى ەرجان ۇزابايەۆقا قاتىستى ايتىلعان اقپاراتتىڭ دا شىندىققا جاناسپايتىنىن ايتتى.
«سىزگە ناقتى قانداي نۇقسان كەلدى» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن سەرىك شۋمايەۆ بۇل وقيعا توڭىرەگىندە تۋىنداعان رەزونانستان كەيىن جۇمىستان كەتۋگە ءماجبۇر بولعانىن ايتىپ، قازىر جۇمىسسىز وتىرعانىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، ادىلەتحان مولداحانعا ق ر قىلمىستىق كودەكسى 274-بابى 2-تارماعى 3-بولىگى بويىنشا (كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ) ايىپ تاعىلدى. ءىس بويىنشا جابىرلەنۋشى رەتىندە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ەرجان ۇزابايەۆ جانە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى سەرىك شۋمايەۆ تانىلدى.
بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا پروكۋرور ايىپتاۋ اكتىسىن وقىعان بولاتىن.
وتكەن سوت وتىرىسىندا جابىرلەنۋشى ۇزابايەۆتىڭ ادۆوكاتى اسىلبەك ءابدىرايىموۆ مورالدىق شىعىن رەتىندە 10 ميلليون تەڭگە جانە سوت شىعىندارىنا 1 ميلليون تەڭگە ازاماتتىق تالاپ-ارىز قويعان ەدى.
بۇعان دەيىن الماتىدا 1 ميلليوننان استام وقىرمانى بار بلوگەر ادىلەتحان مولداحان ۇستالعانىن جازعانبىز. ول الەۋمەتتىك جەلىدە قۇقىقتىق سالاداعى بەينەجازبالارىمەن تانىمال. اسىرەسە، ونىڭ ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتى جايلى جاريالاعان بەينەجازبالارى جەلىدە كەڭىنەن تارادى.