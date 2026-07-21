ايەلدەردەگى گورموندىق بۇزىلىس: قالاي، قاشان جانە نەلىكتەن پايدا بولادى؟
استانا. KAZINFORM - ايەل اعزاسى - گورموندىق رەتتەلۋى وتە نازىك ءارى كۇردەلى جۇيە. ايەل جىنىس گورموندارىنىڭ ءتۇزىلۋى ميدىڭ گيپوتالامۋس جانە گيپوفيز بولىمدەرىندە باستالادى. كەيىن مي اعزاداعى بارلىق جۇيەنىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇرعانى تۋرالى «كەرى بايلانىس» الىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا گورمونداردىڭ ءبولىنۋىن رەتتەيدى. سونىمەن قاتار بۇل ۇدەرىس رەپرودۋكتيۆتى جۇيەنىڭ سيكلدىك ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى. ياعني ايەل اعزاسى تۇراقتى تۇردە قايتا بەيىمدەلۋ پروتسەسىندە بولادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
جىنىس گورموندارىنىڭ وندىرىلۋىنە ەڭ الدىمەن انالىق بەزدەر جاۋاپ بەرەدى. قىز بالالاردا بۇل بەزدەر شامامەن 7- 8 جاسقا دەيىن بەلسەندى جۇمىس ىستەمەيدى. كەيىن جىنىستىق جەتىلۋ كەزەڭى باستالىپ، انالىق بەزدەر بىرتىندەپ رەپرودۋكتيۆتى قىزمەتكە دايىندالا باستايدى جانە سوعان سايكەس اعزاداعى باسقا دا وزگەرىستەردى ىسكە قوسادى. رەپرودۋكتيۆتى كەزەڭ، ادەتتە، 17 جاستان 45 جاسقا دەيىن جالعاسادى. وسىدان كەيىن انالىق بەزدەردىڭ قىزمەتى بىرتىندەپ باسەڭدەپ، ايەل كليماكس كەزەڭىنە وتەدى.
ايەل جىنىس گورموندارى، اسىرەسە ەستروگەندەر، تەك رەپرودۋكتيۆتى قىزمەتكە عانا ەمەس، اعزاداعى كوپتەگەن فيزيولوگيالىق ۇدەرىستەرگە قاتىسادى. سوندىقتان كۇيزەلىس، شامادان تىس فيزيكالىق جۇكتەمە، تاماقتانۋ ەرەكشەلىكتەرى نەمەسە باسقا دا سىرتقى فاكتورلار ايەلدىڭ رەپرودۋكتيۆتى جۇيەسىنە اسەر ەتىپ، ءبىر وزگەرىستىڭ ەكىنشىسىنە ۇلاسۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
انالىق بەزدەر قىزمەتىنىڭ بۇزىلۋى كوبىنە ەتەككىر الدىنداعى سيندرومنىڭ ايقىن بەلگىلەرىمەن نەمەسە ەتەككىر تسيكلىنىڭ بۇزىلۋىمەن بايقالادى. كەيبىر جاعدايلاردا گورموندىق تەڭگەرىمسىزدىك ۇزاق ۋاقىت بويى بايقالماي نەمەسە قالىپتى جاعدايدان از عانا اۋىتقۋ رەتىندە قابىلدانۋى مۇمكىن. الايدا ول ۋاقىت وتە كەلە انالىق بەزدەردىڭ تولىققاندى قىزمەت بۇزىلىسىنا ۇلاسسا، ەتەككىر ارالىق قان كەتۋ، ەندومەتريوز، جاتىر ميوماسى، انالىق بەز كيستالارى نەمەسە بالا كوتەرۋدىڭ قيىنداۋى سياقتى ماسەلەلەرگە اكەلۋى ىقتيمال.
ارينە، العاشقى اۋىر وتكەن ەتەككىردەن كەيىن، بىردەن جۇكتى بولا الماعان جاعدايدا نەمەسە ءبىر- ەكى كۇنگە سوزىلعان كوڭىل-كۇيدىڭ قۇبىلۋىنا بايلانىستى بىردەن گينەكولوگقا جۇگىرۋ مىندەتتى ەمەس. ءبىراق مۇنداي بەلگىلەر ءوز دەنساۋلىعىڭىزعا مۇقيات قاراۋعا سەبەپ بولۋى ءتيىس.
دامىعان ەلدەردە ساقتاندىرۋ كومپانيالارى مەن مەملەكەت ايەلدەردىڭ، اسىرەسە 40 جاستان كەيىن، تۇراقتى تۇردە پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋىن تالاپ ەتەدى. ويتكەنى گينەكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ باسىم بولىگىن ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋ ولاردى ءتيىمدى ەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
گورموندىق بۇزىلىستىڭ العاشقى بەلگىلەرىن دەر كەزىندە بايقاپ، نازاردان تىس قالدىرماۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن ونىڭ ءارتۇرلى كورىنىستەرى تۋرالى ماتەريالدار توپتاماسىن ۇسىنامىز.