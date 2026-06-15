ايەلدەر ءۇي شارۋاسىنا ەرلەردەن ءۇش ەسە كوپ ۋاقىت جۇمسايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ايەلدەر ءۇي شارۋاسىنا ەرلەرگە قاراعاندا ورتا ەسەپپەن ءۇش ەسە كوپ ۋاقىت جۇمسايدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتىلعان.
مينيسترلىك قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتىنىڭ (ق ق د ي) 2025 -جىلعى «قازاقستان قوعامىنىڭ ءتۇرلى سالالارىنداعى گەندەرلىك ستەرەوتيپتەر تۋرالى كەشەندى بايانداماسىنىڭ» دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاسايدى. زەرتتەۋ 2400 رەسپوندەنتتىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلگەن.
- زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، ايەلدەردىڭ 90 پايىزدان استامى كۇن سايىن كەمىندە ءبىر ساعاتىن ءۇي شارۋاسىنا ارنايدى. سونىمەن قاتار ولاردىڭ شامامەن 80 پايىزى تۇرمىستىق مىندەتتەردى نەگىزگى جۇمىسىمەن قاتار الىپ ءجۇر. ال ەر ازاماتتاردىڭ 23 پايىزدان 39 پايىزعا دەيىنگى بولىگى ءۇي شارۋاسىنا مۇلدە قاتىسپاۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مۇنداي جۇكتەمە ايەلدەردىڭ مانساپتىق مۇمكىندىكتەرىنە اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ايەلدەردىڭ تەك جۋرناليستيكا سالاسىندا عانا ەمەس، جالپى ەڭبەك نارىعىنداعى مانساپتىق وسۋىنە اقى تولەنبەيتىن ءۇي شارۋاسىنىڭ كوپ بولۋى نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن استانادا «UMAI» كاسىپكەر ايەلدەر قاۋىمداستىعىنىڭ فورۋمى ءوتىپ، وندا كاسىپكەر ايەلدەر بيزنەستى دامىتۋ، جەكە برەند قالىپتاستىرۋ، قارجىلىق دەربەستىك جانە ومىردەگى قيىندىقتى ەڭسەرۋ جايىندا پىكىر ءبولىستى.