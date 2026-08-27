KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ايەلدەر بوكس قۇراماسى الداعى الەم چەمپيوناتىنا تاس-ءتۇيىن دايىن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ 19 جاسقا دەيىنگى ايەلدەر بوكس قۇراماسى الداعى الەم چەمپيوناتىنا دايىندىقتى پىسىقتاپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرامانىڭ اعا جاتتىقتىرۋشىسى جانگەلدى احمەتوۆ مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى ق ب ف.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    قازىر قازاقستاندىق بوكسشىلار پولشادا ءوتىپ جاتقان XXI حالىقارالىق Silesian Open تۋرنيرىنە قاتىسىپ جاتىر. گليۆيتسە قالاسىنداعى جارىس 29-تامىزعا دەيىن وتەدى، وعان 18 ەلدەن 200 گە جۋىق سپورتشى كەلگەن.

    «قازىر پولشادامىز. 25-29-تامىز ارالىعىندا گليۆيتسە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI حالىقارالىق Silesian Open تۋرنيرىنە قاتىسىپ جاتىرمىز. جارىسقا 18 ەلدەن 200 قاتىسۋشى جينالدى. قىركۇيەكتە الماتى وبلىسىنىڭ جاڭاشار اۋىلىندا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزۋ جوسپارلانعان. ال قازاندا الماتى وبلىسىنداعى وليمپيادالىق دايارلاۋ ورتالىعىندا دايىندىقتى جالعاستىرامىز. بۇل - جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنا دايىندىقتىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرى»، - دەدى جانگەلدى احمەتوۆ.

    ايتا كەتەيىك، جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى 14-28-قازان ارالىعىندا چەرنوگوريانىڭ بۋدۆا قالاسىندا وتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور