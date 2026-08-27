ايەلدەر بوكس قۇراماسى الداعى الەم چەمپيوناتىنا تاس-ءتۇيىن دايىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ 19 جاسقا دەيىنگى ايەلدەر بوكس قۇراماسى الداعى الەم چەمپيوناتىنا دايىندىقتى پىسىقتاپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرامانىڭ اعا جاتتىقتىرۋشىسى جانگەلدى احمەتوۆ مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى ق ب ف.
قازىر قازاقستاندىق بوكسشىلار پولشادا ءوتىپ جاتقان XXI حالىقارالىق Silesian Open تۋرنيرىنە قاتىسىپ جاتىر. گليۆيتسە قالاسىنداعى جارىس 29-تامىزعا دەيىن وتەدى، وعان 18 ەلدەن 200 گە جۋىق سپورتشى كەلگەن.
«قازىر پولشادامىز. 25-29-تامىز ارالىعىندا گليۆيتسە قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI حالىقارالىق Silesian Open تۋرنيرىنە قاتىسىپ جاتىرمىز. جارىسقا 18 ەلدەن 200 قاتىسۋشى جينالدى. قىركۇيەكتە الماتى وبلىسىنىڭ جاڭاشار اۋىلىندا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزۋ جوسپارلانعان. ال قازاندا الماتى وبلىسىنداعى وليمپيادالىق دايارلاۋ ورتالىعىندا دايىندىقتى جالعاستىرامىز. بۇل - جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنا دايىندىقتىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرى»، - دەدى جانگەلدى احمەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى 14-28-قازان ارالىعىندا چەرنوگوريانىڭ بۋدۆا قالاسىندا وتەدى.