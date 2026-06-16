ايەلدەر ۆاگوندارىمەن 860 مىڭ جولاۋشى تاسىمالداندى
استانا. KAZINFORM - قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ايەلدەر ۆاگوندارىنىڭ سانى ۇلعايتىلادى. بۇل جونىندە «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا مالىمدەدى.
- ايەلدەر ۆاگوندارىندا جالپى 860 مىڭداي جولاۋشى تاسىمالداندى. ال بيىل جىل باسىنان بەرى بۇل كورسەتكىش - ءجۇز مىڭ ادام. ونداي ۆاگونداردا قىزمەت كورسەتەتىن جولسەرىكتەر دە - ايەلدەر. قاۋىپسىزدىك قامتاماسىز ەتىلگەن. ايەلدەر ۆاگوندارىنىڭ سانىن كوبەيتىپ جاتىرمىز. قازىر ونداي ۆاگوندار 12 باعىت بويىنشا قاتىنايدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بيىل تەمىرجول ارقىلى 131 ميلليون توننا جۇك تاسىمالدانعانىن جازعانبىز.