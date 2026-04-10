اۋىلدىق جەرلەردەگى دارىگەرلەرگە الەۋمەتتىك قولداۋ كولەمى ەكى ەسەگە ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى قازاقستاندا اۋىلدىق جەرلەردە اسا تاپشى ماماندىقتار بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسقان دارىگەرلەرگە كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋ كولەمى ەكى ەسەگە - 2,2 ميلليارد تەڭگەدەن 4,5 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلدى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
سونىمەن قاتار، شامامەن 24 مىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرى رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەردىڭ ەسەبىنەن بىلىكتىلىگىن ارتتىردى.
- مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قولداۋ - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ءبىز الەۋمەتتىك قورعاۋ شارالارىن جۇيەلى تۇردە كۇشەيتىپ، دارىگەرلەرىمىزدىڭ كاسىبي ءوسۋى مەن ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا جاعداي جاساۋدامىز. بۇگىندە جۇرگىزىلگەن جۇمىستىڭ ناقتى ناتيجەلەرى تۋرالى ايتۋعا بولادى. دارىگەر الەۋمەتتىك تۇرعىدان قورعالعان، كاسىبي دامۋ مۇمكىندىكتەرىمەن قامتاماسىز ەتىلگەن جانە وڭىرلەردە جۇمىس ىستەۋگە ىنتالاندىرىلعان مودەل قالىپتاستى. ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق مىندەتىمىز - دارىگەر ماماندىعىن ەلدەگى ەڭ بەدەلدى ءارى الەۋمەتتىك جاعىنان قورعالعان كاسىپتەردىڭ بىرىنە اينالدىرۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا.
وسىلايشا، 2025-جىلى 529 دارىگەر شامامەن 4,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە الەۋمەتتىك قولداۋ الدى، ال 2024-جىلى 254 دارىگەرگە 2,2 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن بولاتىن.
بۇدان بولەك، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن قوسىمشا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى، ونىڭ ىشىندە:
• اۋدان ورتالىعى بولىپ تابىلاتىن اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرگە كەلگەن ماماندارعا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ نەمەسە سالۋ ءۇشىن 2500 ا ە ك، ال باسقا اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرگە - 2000 ا ە ك مولشەرىندە بيۋجەتتىك كرەديت بەرۋ؛
• اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرگە جۇمىس ىستەۋ جانە تۇرۋ ءۇشىن كەلگەندەرگە ءجۇز ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە كوتەرمە جاردەماقى تولەۋ؛ •مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بالالارىنا تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردان باسىم تارتىپپەن ورىن بەرۋ؛
• قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقان نەمەسە مۇگەدەكتىك العان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بالالارىن جوعارى وقۋ ورىندارىنا كونكۋرستان تىس قابىلداۋ؛
• الىنعان مەديتسينالىق ماماندىق بويىنشا اسكەري قىزمەتتەن ءوتۋ نەمەسە اسكەرگە شاقىرۋدان كەيىنگە قالدىرۋ بەرۋ؛
• كولىك شىعىندارىن وتەۋ؛
• جەرگىلىكتى ءماسليحاتتار تاراپىنان كادرلاردى ىنتالاندىرۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار قابىلداۋ، ونىڭ ىشىندە قوسىمشا سۋبسيديالار بەرۋ، بايلانىس قىزمەتتەرىن تولەۋ، جالداۋ اقىسى مەن كوممۋنالدىق شىعىنداردى ءىشىنارا وتەۋ كوزدەلگەن.
2025-جىلى 1760 دارىگەر قىزمەتتىك تۇرعىن ۇيمەن (727 دارىگەر)، كوتەرمە جاردەماقىمەن (1714 دارىگەر)، كوممۋنالدىق شىعىستاردى وتەۋمەن جانە باسقا دا جەڭىلدىكتەرمەن (210 دارىگەر) قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە اۋىلدىق جەرلەرگە كەلگەن 1005 دارىگەر بار.
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك ارىپتەستىك جونىندەگى سالالىق كەلىسىمگە كاسىپوداقتار مەن جۇمىس بەرۋشىلەر قول قويدى.
ماماندىقتىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن دارىگەرى» قۇرمەتتى اتاعى ەنگىزىلدى، وعان 1000 ا ە ك مولشەرىندە ءبىرجولعى ىنتالاندىرۋ تولەمى قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار، «ماماندىعى بويىنشا ۇزدىك» رەسپۋبليكالىق كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىنا 500 ا ە ك كولەمىندە سىياقى بەلگىلەنگەن (2025-جىلى ونى 17 ادام الدى).
بۇدان بۇرىن وتاندىق دارىگەر ۇشاقتا ەسىنەن تانىپ قالعان وزبەكستاندىق جولاۋشىنى امان الىپ قالعانىن جازعان ەدىك.