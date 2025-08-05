ايەلدى يتەرىپ جىبەرگەن امانتاي قاجى ەكى جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن
الماتىدا 83 جاستاعى قوعام بەلسەندىسى - امانتاي قاجى ايەل ادامدى باسپالداقتان يتەرىپ جىبەرگەننەن كەيىن وعان قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان بولاتىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى Tengrinews.kz-تىڭ ساۋالىنا جاۋاپ رەتىندە بۇل وقيعاعا قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 107-بابى «دەنساۋلىققا قاساقانا ورتاشا اۋىرلىقتاعى زيان كەلتىرۋ» بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلاعان.
اتالعان باپ بويىنشا جازا رەتىندە 1000 ا ە ك-كە دەيىن (2025 -جىلى 1 ا ە ك - 3932 تەڭگە، جالپى 3932000 تەڭگەگە دەيىن) ايىپپۇل سالۋ نەمەسە تۇزەۋ جۇمىستارى، نە قوعامدىق جۇمىستارعا 600 ساعاتقا دەيىن تارتۋ، نە ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاراستىرىلعان.
«دەنە جاراقاتىنىڭ اۋىرلىق دارەجەسىن انىقتاۋ ماقساتىندا سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما تاعايىندالدى. قىلمىستىق ءىس بويىنشا كەشەندى تەرگەۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا ءىس جۇرگىزۋ شەشىمى قابىلدانادى»، - دەلىنگەن الماتى پ د-نىڭ جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، ب ا ق مالىمەتىنشە، زارداپ شەككەن ايەلدىڭ جاسى - 76-دا. ونىڭ اتى-ءجونى - بيعايشا بەكتەنبايەۆا، ول سپورت كەشەندە مەدبيكە بولىپ جۇمىس ىستەيدى. ايەلدىڭ ايتۋىنشا، ول تاڭەرتەڭ باسپالداق الدىندا امانتاي قاجىمەن امانداسقان. الايدا امانداسۋدىڭ ورنىنا اقساقال ونى يتەرىپ جىبەرىپ، ارتىنا قاراماي كەتىپ قالعان.
سالدارىنان ايەلدىڭ جامباس سۇيەگى سىنىپ، ول اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان.