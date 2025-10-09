اۋىلدىڭ وقۋشىلارىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق وليمپيادانىڭ 2- كەزەڭى باستالدى
استانا. قازاقپارات - 8-10-قازان ارالىعىندا قازاقستاندا اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ 9-11(12) -سىنىپ وقۋشىلارى اراسىندا جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەر بويىنشا رەسپۋبليكالىق وليمپيادانىڭ ەكىنشى (اۋداندىق) كەزەڭى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.
وليمپيادانىڭ باستى ماقساتى - اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ وقۋشىلارى ءۇشىن تەڭ مۇمكىندىك قالىپتاستىرۋ، دارىندى ءارى اكادەميالىق قابىلەتى جوعارى بالالاردى قولداۋ جانە ولاردىڭ زياتكەرلىك ءارى كاسىبي دامۋىنا جاعداي جاساۋ.
- ەكىنشى كەزەڭگە ءبىرىنشى تۋردا باق سىناعان 83 مىڭ قاتىسۋشىنىڭ ىشىنەن ىرىكتەلگەن 62 مىڭنان استام وقۋشى قاتىسىپ جاتىر. سونىمەن قاتار سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردىڭ ساقتالۋىنا جانە قاتىسۋشىلارعا جايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. وليمپيادا 13 ءپان بويىنشا - التاۋى جاراتىلىستانۋ- ماتەماتيكالىق جانە جەتەۋى قوعامدىق-گۋمانيتارلىق باعىتتا - ءتورت كەزەڭنەن تۇرادى. ءبىرىنشى كەزەڭگە قاتىسۋ ءۇشىن smart.daryn.kz سايتىندا 125 مىڭنان استام وقۋشى تىركەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۋداندىق سايىستىڭ جەڭىمپازدارى ءۇشىنشى (وبلىستىق) كەزەڭگە قاتىسادى. ول قاراشا- جەلتوقسان ايلارىندا ءداستۇرلى فورماتتا، ەكى تۋر بويىنشا وتەدى. ەرەجەگە سايكەس، ءار وبلىستان 780 وقۋشى قاتىسادى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت بەيجىڭدە ج ي بويىنشا وتكەن حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارىمەن جۇزدەسكەنىن جازعان ەدىك.