ايەلدىڭ ءجۇزى: پيكاسسونىڭ كارتيناسى لوتەرەياعا قويىلدى
استانا. KAZINFORM - پاريجدەگى Christie's اۋكسيون ۇيىندە پابلو پيكاسسونىڭ 1941 -جىلى سالعان «ايەلدىڭ ءجۇزى» اتتى سيرەك اكۆارەل شىعارماسى قويىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
شىعارمانىڭ قۇنى شامامەن ءبىر ميلليون ەۋروعا باعالانىپ وتىر. ءداستۇرلى ساۋدا- ساتتىقتىڭ ورنىنا ۇيىمداستىرۋشىلار قايىرىمدىلىق لوتەرەياسىن وتكىزۋدى ۇيعارعان: كەز كەلگەن ادام 100 ەۋروعا بيلەت ساتىپ الىپ، اتى اڭىزعا اينالعان سۋرەتشىنىڭ تۋىندىسىن ۇتىپ الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
جينالعان قاراجاتتىڭ بارلىعى التسگەيمەر اۋرۋىن زەرتتەۋمەن جانە ونىمەن كۇرەسۋدىڭ جاڭا ادىستەرىن ازىرلەۋمەن اينالىساتىن فرانسۋز قورىنا باعىتتالادى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي فورمات ماسەلەنى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا جانە عىلىمي زەرتتەۋلەردى قولداۋعا كوپ ادامدى تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، سونىمەن قاتار بىرەگەي سىيلىقتى ۇتىپ الۋ مۇمكىندىگىن ساقتاپ قالادى.
بۇعان دەيىن مەكسيكالىق سۋرەتشى فريدا كالونىڭ ء«تۇس» اتتى اۆتوپورترەتى نيۋ-يوركتەگى Sotheby’s اۋكسيونىندا 54,7 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ساتىلعانى حابارلانعان. بۇل - ايەلدەر سالعان كارتينالار اراسىندا تاريحتاعى ەڭ قىمبات باعا.