ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي» يپوتەكاسى قايتا ىسكە قوسىلا ما
الماتى. KAZINFORM - «ۇماي» يپوتەكاسى 2021 -جىلى ىسكە قوسىلىپ، 2023 -جىلعا دەيىن جۇمىس ىستەدى.
وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتباسى بانكتىڭ الماتى فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى كامشات وڭالبايەۆا بۇل باعدارلامانى قايتا ىسكە قوسۋ بويىنشا جۇمىس كەلىسسوز ساتىسىندا ەكەنىن مالىمدەدى.
- «ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسى بويىنشا قازىرگى ۋاقىتتا ازيا دامۋ بانكىمەن كەلىسىمگە قول قويۋ پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر. باعدارلامانىڭ شارتتارى وسى كەلىسىمگە قول قويىلعاننان كەيىن جاريالانادى، - دەپ جاۋاپ بەردى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باعدارلامانى 2025 -جىلدىڭ باسىندا جاڭارتىلعان شارتتارمەن قايتا باستاۋ جوسپارلانعان ەدى. ءبىراق ىسكە قوسۋ مەرزىمى كەيىنگە شەگەرىلدى. بۇرىن جاريالانعان تالاپتارعا سايكەس، باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن نەسيە سوماسىنىڭ %20 ىنا دەيىنگى مولشەردەگى العاشقى جارنا «وتباسى بانكىندەگى» دەپوزيتتە بولۋى ءتيىس. باعدارلاماعا 18 بەن 65 جاس ارالىعىنداعى، رەسمي تابىسى بار جانە سوڭعى التى ايدا زەينەتاقى جارنالارىن ۇزدىكسىز اۋدارىپ كەلگەن ايەلدەر قاتىسا الادى.
جاڭارتىلعان شارتتار بويىنشا:
• قارىزدىڭ ەڭ شەكتى سوماسى 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايۋى مۇمكىن؛
• وتباسىنىڭ جيىنتىق تازا تابىسى - ايىنا 950 مىڭ تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس (بۇرىن بۇل شەك 640 مىڭ تەڭگە بولاتىن)؛
• باسپانانى باستاپقى (جاڭا ءۇي) جانە ەكىنشى نارىقتان الۋعا بولادى. تەك ءۇيدىڭ پايدالانۋعا بەرىلگەن جىلى 2016 -جىلدان ەرتە بولماۋى شارت.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى وتباسى بانكتە 1 ميلليون دەپوزيت اشىلدى.