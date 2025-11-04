اۋىلداردا 130 سپورت زالى سالىنىپ جاتىر - سپورت ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - اۋىلداردا 130 سپورت زالى سالىنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا سپورت جانە تۋريزم ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ايتتى.
- اۋىلدىق سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. «اۋىلدا سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جاردەمدەسۋ» جوباسى اياسىندا 12 وڭىردە انگار ۇلگىسىندەگى 23 مودۋلدىك سپورت زالى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن سالىنادى. «بالالار سپورت زالدارى» جوباسى بويىنشا 130 سپورت زالى سالىنىپ، قاجەتتى قۇرالدارمەن جابدىقتالدى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، جەكەمەنشىك بالالاردى دامىتۋ ورتالىقتارىنىڭ تاجىريبەسى بارلىق وڭىرگە تاراتىلۋدا، - دەدى مينيستر.
ونىڭ دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا قوسشى قالاسىندا كوپبەيىندى كوميۋنيتي-ورتالىق، پاۆلوداردا «Alash Club» جەكە وقۋ ورتالىعى، قاراعاندىدا «Apex Education Center»، الماتىدا «وقۋشىلار سارايى» پايدالانۋعا بەرىلدى.
- مينيسترلىك مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جەكە ينۆەستيسيالار مەن مەملەكەتتىك- جەكەشەلىك ارىپتەستىك ارقىلى جوبالاردى كەڭەيتۋ جونىندەگى جول كارتاسىن بەكىتتى، - دەدى ول.